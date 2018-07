Trump "verwacht weinig" van top met Russische president Poetin KVDS

15 juli 2018

14u02

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij "weinig verwacht" van zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin morgen in Helsinki. Trump deed de uitspraak in een interview met het Amerikaanse CBS News.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft Trump gemaand om geen unilaterale overeenkomsten met Rusland te sluiten die kosten met zich meebrengen voor de westerse bondgenoten van de Verenigde Staten.

Dialoog

"We hebben altijd gezegd dat we een dialoog met Rusland nodig hebben. Daarom is het goed dat Washington en Moskou met elkaar praten. Het zou een stap vooruit zijn als deze bijeenkomst ook een impuls zou geven aan nucleaire ontwapening. Maar wie zijn partners beledigt, dreigt te verliezen. Unilaterale deals ten koste van de eigen partners zijn ook schadelijk voor de VS", vertelde Maas aan de krant Bild am Sonntag.

De president bevestigde vandaag ook dat hij zich kandidaat stelt voor een tweede termijn die op het spel staat bij de verkiezingen in 2020. Dat zei hij tegen Mail on Sunday. "Het lijkt erop dat iedereen wil dat ik dat doe." Hij verwacht geen serieuze concurrentie van de Democraten. "Ik zie niemand. Ik ken hen allemaal en ik zie niemand."

Trump bekritiseerde tijdens zijn bezoek aan Groot-Brittannië openlijk de brexitstrategie van de Britse premier Theresa May. Zij vertelde vandaag aan de BBC dat Trump haar de suggestie heeft gedaan dat "de Britten beter de EU kunnen aanklagen dan om te onderhandelen over een brexit". Ze legde verder niet uit wat Trump precies met deze opmerking bedoelde.

