Trump verwacht tot 65.000 coronadoden in de VS IB

18 april 2020

02u35

Bron: Belga 1 De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat het aantal doden in de VS door het coronavirus tussen de 60.000 tot 65.000 uitkomt. Eerdere voorspellingen gingen uit van minstens 100.000 sterfgevallen. Elke dode is er een te veel, benadrukte Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

"Ik denk dat we hopelijk aanzienlijk onder de 100.000 blijven", zei Trump nog. "Op dit moment gaan we waarschijnlijk richting 60.000, misschien 65.000", aldus de president.

Het aantal geregistreerde coronapatiënten in de VS bedraagt momenteel meer dan 700.000. Het aantal geïnfecteerden dat overleed aan het longvirus nadert de 37.000, onder wie inmiddels meer dan 17.000 New Yorkers.

Voldoende testcapaciteit

Anthony Fauci, de Amerikaanse Mark Van Ranst, maakt zich sterk dat er voldoende testcapaciteit is om over te gaan naar een geleidelijke heropening van de Amerikaanse staten. Zijn uitspraken zijn een reactie op kritiek vanuit sommige staten. Zij zeggen dat er onvoldoende testcapaciteit is om de lockdown te versoepelen. Ook vicepresident Mike Pence verwees naar de uitspraken van Fauci en andere experts.

De gouverneur van Texas kondigde vrijdag al aan dat volgende week vrijdag niet-essentiële winkels zullen openen voor leveringen en afhalingen. In Minnesota gaan de golfbanen zaterdag weer open, en zijn ook andere buitenactiviteiten weer mogelijk. En in Vermont komt er een versoepeling van de regels voor de bouw.