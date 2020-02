Trump-vertrouweling Roger Stone veroordeeld tot ruim drie jaar cel HLA

20 februari 2020

19u46

Bron: Belga 0 Een federale districtsrechtbank in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. heeft donderdag de 67-jarige Roger Stone, een vertrouweling en vriend van de Amerikaanse president Donald Trump, tot drie jaar en vier maanden federale cel plus een boete van 20.000 dollar en 250 uur gemeenschapsdienst veroordeeld. Hij werd veroordeeld voor liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en het ongepast beïnvloeden van getuigen.

Stone is in november schuldig bevonden op zeven aanklachten van obstructie van en liegen tegenover het Congres in het onderzoek naar de Rusland-affaire, en het beïnvloeden van getuigen. Het ging daarbij om sleutelelementen in het onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingscampagne van 2016, in het bijzonder ook om gesprekken die Stone zou hebben gehad met de campagne-Trump met betrekking tot de bij de Democratische partijleiding gehackte e-mails met haar presidentskandidate Hillary Clinton.

De onder de Democratische president Barack Obama aangestelde federale rechter Amy Berman Jackson noemde Stone "een bedreiging voor onze democratie". In de aanloop naar zijn zaak had Stone zich volgens de rechter bovendien "bedreigend en intimiderend" gedragen richting de rechtbank door bepaalde foto's via sociale media te verspreiden.

Lagere straf

Op iedere aanklacht kreeg hij ook twee jaar samenlopende probatie, meldde nieuwszender CNN. De aanklagers vroegen eerst zeven tot negen jaar cel tegen de ex-adviseur en -campagnemedewerker van de president. Maar nadat de president op Twitter die strafeis veel te streng had genoemd, besloot minister van Justitie William Barr de vordering naar beneden bij te stellen. Waarop die vier aanklagers opstapten. Twee nieuwe aanklagers vroegen daarop een "veel lagere straf", aldus nieuwszender CNN.

Trump bleef donderdag actief op sociale media in verband met Stone. In Washington groeit de speculatie dat de president Stone wel eens genade zou kunnen verlenen, nadat het staatshoofd eerder deze week al meerdere straffen had omgezet of gratie had geschonken.

