Trump-vertrouweling Kellyanne Conway stapt plots op na Twittertirade van haar dochter kv

24 augustus 2020

06u19

Bron: ANP, AD, eigen berichtgeving 0 Kellyanne Conway, een van de langstzittende adviseurs van president Donald Trump, heeft zondag laten weten dat ze het Witte Huis over een week verlaat, omdat ze zich op haar gezin wil concentreren. “Het zal minder drama, meer mama zijn”, zegt ze in een verklaring

De bekendmaking van haar vertrek komt op de vooravond van de Republikeinse Nationale Conventie (RNC) en met nog iets minder dan twee maanden tot de presidentsverkiezingen. Haar geplande speech woensdag op de conventie gaat volgens ingewijden door.

I'm Leaving the White House. Gratefully & Humbly.



Here is my statement:https://t.co/MpYxVfrY2N



God Bless You All. Kellyanne Conway(@ KellyannePolls) link

Ook echtgenoot George Conway liet weten zich terug te zullen trekken uit het Lincoln Project, het Republikeinse actiecomité dat zich inzet om bij de volgende verkiezingen Democraat Joe Biden aan de overwinning te helpen omdat ze Donald Trump ongeschikt achten. Ook hij zegt meer tijd voor zijn familie te willen vrijmaken.

So I’m withdrawing from @ProjectLincoln to devote more time to family matters. And I’ll be taking a Twitter hiatus.



Needless to say, I continue to support the Lincoln Project and its mission. Passionately. George Conway(@ gtconway3d) link

Kellyanne en George hebben samen vier kinderen. Dat het ten huize Conway niet altijd van een leien dakje loopt, met een moeder die Trump aanbidt en een vader die hem hartsgrondig haat, lijkt evident. Maar dat heeft schijnbaar ook zijn weerslag op de kinderen. Het plotselinge vertrek van de ouders lijkt immers niet los te staan van een Twittertirade van hun 15-jarige dochter Claudia, zo schrijven Amerikaanse media. Die tweette zondag dat ze haar ouders uit de ouderlijke macht wil ontzetten, nadat ze haar ongenoegen uitte over het feit dat haar moeder zal spreken op de Republikeinse conventie. “Ik ben er kapot van dat mijn moeder zal spreken op de RNC”, schreef ze. “KAPOT zonder weerga.”

“Mijn moeders job heeft mijn leven vanaf het begin geruïneerd”, aldus Claudia. “Hartverscheurend dat ze die weg blijft opgaan nadat ze haar kinderen al jaren ziet lijden. Egoïstisch. Het draait allemaal om geld en beroemdheid, dames en heren.” De dochter is een uitgesproken tegenstander van Donald Trump en vindt het verschrikkelijk dat haar moeder zijn beleid verdedigt. “Je weet dat het leven zich tegen je keert als je eigen moeder naast een homofoob en een verkrachter staat”, zo liet ze al eerder op Twitter verstaan. Dat betekent echter niet dat ze qua politiek met haar vader op één lijn zit. “Wat mijn vader betreft, zijn we het op politiek vlak over helemaal niets eens. We hebben gewoon gezond verstand wat onze huidige president betreft. Stop met hem te verafgoden”, klinkt het.

“We zijn het over veel oneens, maar we vormen één front over wat het belangrijkst is: de kinderen", zegt Kellyanne Conway over haar man in haar persbericht.

De 53-jarige Kellyanne Conway stond in 2016 aan het hoofd van de presidentscampagne van Trump, nadat hij eerder Paul Manafort ontsloeg als campagneleider. Na de gewonnen verkiezingen trad ze aan in het Witte Huis als adviseur. Ze was de eerste vrouw die een gewonnen Amerikaanse presidentscampagne leidde. Het was in 2016 ook de eerste keer dat een vrouw de campagne van de Republikeinse presidentskandidaat voorzat.

i’m officially pushing for emancipation. buckle up because this is probably going to be public one way or another, unfortunately. welcome to my life CLAUDIA CONWAY(@ claudiamconwayy) link