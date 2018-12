Trump vertelde in 2018 duizenden onwaarheden, goed voor gemiddeld 15 leugens per dag ADN GVV

31 december 2018

12u48

Bron: ANP, Toronto Star 8 De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen jaar duizenden onwaarheden verteld. Volgens de factcheckers van The Washington Post bezigde Trump gemiddeld vijftien leugens per dag en zette hij daarmee “een jaar van ongeëvenaarde misleiding'' neer.

De factcheckers telden tot en met zondag meer dan 7.600 misleidende of ronduit onjuiste verklaringen in de eerste twee jaar van Trumps presidentschap. In het eerste jaar stond de teller op vijf onjuistheden per dag.



Volgens waarnemers is het groeiend aantal leugens en leugentjes te verklaren doordat Trump zich steeds minder aantrekt van zijn adviseurs en alsmaar meer gefrustreerd raakt door het onderzoek naar mogelijke banden tussen zijn campagneteam en Rusland.

Midterms

Eerder raakte bekend dat Trump met name loog in de aanloop naar de midterms. Hij werd in twee maanden tijd op 1.176 leugens betrapt. In de maand voor de verkiezingen liep dat op tot 26,3 per dag - om op de dag voor de verkiezingen te pieken op 74.



Van de valse beweringen in de 31 dagen voor de midterms, gingen er het meest over de Democraten: 214 om precies te zijn. Op de tweede plaats kwam het thema immigratie, met 201 valse claims. Minstens 40 daarvan sloegen op de karavaan van vluchtelingen die vanuit Latijns-Amerika op weg was naar de VS.

Het valt trouwens op dat Trump na de stembusslag nog amper woorden vuilgemaakt heeft aan die karavaan. Dat sterkt de indruk dat Trump het vermeende gevaar heeft misbruikt om stemmen te winnen.

Twitter

Ook de Amerikaanse website Politico deelde onlangs opmerkelijke cijfers over Trump. Zo stuurde de president dit jaar meer dan 3.500 tweets de wereld in. Dat is een stijging van 32 procent ten opzichte van vorig jaar. Meest aangehaalde onderwerp in de Twitterfeed van Trump is Fake News (353 tweets). Ook over Fox News (311) en Rusland (300) stuurde Trump veel berichten uit.