Trump versus Thunberg op eerste dag in Davos: “Ik word genoeg gehoord. Maar luister alstublieft naar de wetenschap” ADN

21 januari 2020

09u43

Bron: Reuters, The Guardian, ANP 15 Vanaf vandaag komen wereldleiders, bedrijfsleiders, wetenschappers, activisten, academici en andere prominente gasten samen in het Zwitserse skioord Davos. De eerste dag van dit 50e ‘World Economic Forum’ (WEF) wordt gedomineerd door twee extreem verschillende individuen: Donald Trump en Greta Thunberg.

De Amerikaanse president Donald Trump is met een grote delegatie aanwezig in Zwitserland. Trump arriveerde in Davos in een helikopter vanuit Zürich, waar zijn presidentiële Boeing 747 eerder was geland. Op weg naar Zwitserland prees Trump op sociale media de economische staat van dienst van zijn drie jaar oude regering. Actievoerders hadden vlak bij de plek waar Trump in Davos landde ‘Act on climate’ (Kom in actie voor het klimaat) in de sneeuw geschreven.

De president zal tegen half 11 de eerste grote keynote speech van de dag verzorgen - een uitgelezen kans voor Trump om opnieuw op zijn ‘America First’-agenda te hameren, zijn handelsakkoord met China te bewieroken en uit te pakken met de aanhoudende Amerikaanse economische groei.



Elders in het gebouw staat de bekende 17-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg in de spotlights. ‘Gretamania’ heeft Davos helemaal overgenomen, met jonge activisten uit de hele wereld die Greta gevolgd zijn naar de Zwitserse sneeuw om er voor een hele reeks mondiale kwesties te pleiten - met natuurlijk het klimaat voorop. Alle ogen zullen gericht zijn op mogelijke uitwisselingen van blikken of woorden tussen Trump en Thunberg.

Druk van jonge mensen

Het Zweedse klimaatmeisje kwam vanmorgen al aan het woord. Haar paneldiscussie met verschillende jonge ‘klimaathelden’ begon met een kort filmpje over de nieuwe golf van jonge activisten die zich wereldwijd inzetten voor het klimaat, met groot applaus van het aanwezige publiek tot gevolg. Het panel met Thunberg trok overigens véél publiek. De organisatoren moesten extra stoelen regelen omdat sommige bestuurders uit het bedrijfsleven moesten staan.

En toen sprak Greta over de afgelopen 18 maanden sinds ze haar eigen klimaatspijbelactie begon. “Er is veel gebeurd dat niemand had kunnen voorspellen, en dit heeft een beweging doen ontstaan”, zo sprak ze voor het WEF. “Mensen zijn zich meer bewust”, zei ze. “Klimaat en milieu zijn een hot topic vandaag, en dat is dankzij de inzet en druk van jonge mensen.”

Luisteren naar de wetenschap

Tegelijkertijd vindt Thunberg dat er “nog altijd niets is verwezenlijkt, aangezien de wereldwijde CO2-uitstoot nog niet is teruggebracht”. Ze riep in haar speech nogmaals op om de “klimaatnoodtoestand ernstig te nemen”. Volgens de activiste moeten we dringend “luisteren naar de wetenschap” en de huidige klimaatcrisis “de prioriteit geven die ze verdient”. “Als we het niet behandelen als een echte crisis, dan kunnen we het niet oplossen”, aldus Thunberg.

Greta kreeg de lachers op de hand door erop te wijzen dat ze als activiste zeker genoeg gehoord wordt. “Ik ben geen persoon die kan klagen dat niemand mij hoort. Het gaat constant over mij”, grapte ze. “Maar de wetenschap en de stem van vele jonge mensen staat niet centraal in de klimaatdiscussie”, voegde ze er meteen aan toe. “En dat zou wel moeten.”

De politiek heeft de ervaring, maar de jonge mensen hebben de ideeën en de energie, zo verklaarde ook de Zambiaanse activiste Natasha Mwansa tijdens het panelgesprek tussen jonge actievoerders. Jongeren moeten volgens haar dan ook meer betrokken worden bij het beleid. Ze riep de deelnemers aan het forum eveneens op tot werkelijke actie. “Wat telt, is wat we thuis doen. We zullen niet altijd in Davos zijn.”

Het forum viert zijn vijftigste verjaardag en is zo al een halve eeuw een ontmoetingsplaats voor internationaal toonaangevende figuren uit politiek en bedrijfsleven. In beginsel wisselen ze informeel van gedachten over mondiale problemen. Critici betitelen het forum als een elitaire bijeenkomst waar grote bedrijven zaken met invloedrijke politici proberen te ritselen.