Trump verscherpt regels voor asielzoekers aan zuidelijke grens

09 november 2018

02u59

Bron: Belga

De Amerikaanse president Donald Trump zal vandaag nog een besluit ondertekenen om asielprocedures aan de zuidelijke grens met Mexico moeilijker te maken. Dat zegt het Witte Huis.

Asielprocedures zullen in principe enkel nog aan officiële grensovergangen mogelijk zijn. De maatregel is zeer omstreden. Verschillende organisaties kondigden al aan dat ze beroep zullen aantekenen tegen de beslissing. Het Witte Huis beweert dat de president een dergelijke maatregel wettelijk gezien kan nemen, omdat de belangen van de Verenigde Staten in gevaar zouden zijn.

Vluchtelingen

Het Witte Huis zegt ook dat Amerikaanse rechtbanken op dit moment slechts negen procent van de asielzoekers effectief beschouwen als vluchtelingen die recht hebben op bescherming.

De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken publiceerden een gemeenschappelijke verklaring om de uitspraken van het Witte Huis kracht bij te zetten.

Migrantenkaravaan

Trump had zich tijdens de kiescampagne voor de midterms sterk geprofileerd rond het thema van illegale migratie. Hij kondigde ook aan het asielrecht te zullen veranderen. Hij sprake onder meer over tentenkampen aan de grens. Daarin zouden migranten vastgehouden worden tot er beslist is of ze het land legaal in kunnen.

Hij reageerde zo op beelden van de migrantenkaravaan uit Centraal-Amerika, die op weg is naar de grens met de VS.

