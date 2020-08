Trump verrast door vicepresidentskeuze Biden voor “vreselijke” Harris IB

12 augustus 2020

03u33

Bron: ANP, Belga 8 De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar zijn Democratische tegenstander in de komende verkiezingen Joe Biden vanwege diens keuze voor Kamala Harris als vicepresidentskandidaat. Trump liet weten dat de keuze hem heeft verrast. Hij noemde Harris "vreselijk".



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Trump zei dinsdag dat hij Harris het "vreselijkste" lid van de Amerikaanse Senaat vindt. Tegen journalisten zei Trump dat hij niet onder de indruk was van Harris toen zij eerder meestreed om de nominatie tot presidentskandidaat van de Democratische partij. "Ik was vooral verrast, omdat ze het zo slecht deed", zei Trump over Bidens keuze voor Harris als running mate.

Trump omschreef de kritiek die Harris richting Biden uitte in de Democratische voorverkiezingen als "naar, heel naar". Volgens Trump was Harris respectloos richting Biden. "En het is moeilijk om iemand te kiezen die zo respectloos is", aldus Trump.



De president verwees ook naar de senaatsverhoren van de conservatieve opperrechter Brett Kavanaugh, destijds nog kandidaat voor het Hooggerechtshof. Harris maakte het Kavanaugh lastig nadat verhalen naar buiten waren gekomen over seksueel wangedrag in zijn studententijd. Harris was "de gemeenste, vreselijkste, meest respectloze van iedereen in de Senaat", aldus Trump.

(Lees verder onder de foto)

‘Attack ad’

Op Twitter plaatste de president een campagnespot waarin fel wordt uitgehaald naar Biden en Harris. Daarin wordt Harris "radicaal links" genoemd. "Langzame Joe en valse Kamala. Perfect samen. Slecht voor Amerika", is aan het eind van de zogeheten 'attack ad' te horen.

Mike Pence, de huidige Republikeinse vicepresident en running mate van Trump, koos ervoor om Harris te feliciteren. "Tot ziens in Salt Lake City", aldus Pence, die op 7 oktober in de hoofdstad van de staat Utah met Harris in debat gaat.

JUST IN: VP Mike Pence responds to Joe Biden's selection of Sen. Kamala Harris: "My message to the Democratic candidate for Vice President -- congratulations, I'll see you in Salt Lake City." https://t.co/xVVi9iBmQA pic.twitter.com/4PJdYnu7y5 The Hill(@ thehill) link