Trump verrast door slechte brexit-onderhandelingen: "Geen rekening gehouden met mijn advies"

14 maart 2019

17u50

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag gezegd dat hij “verrast” is over hoe slecht de brexit-onderhandelingen vooruit gaan. Hij voegde er ook aan toe dat de Britse premier Theresa May geen rekening heeft gehouden met zijn advies.

"Ik heb de eerste minister mijn ideeën gegeven over hoe ze erover moet onderhandelen. Daar luisterde ze niet naar", aldus het Amerikaanse staatshoofd.

In een interview met de Britse tabloid The Sun had Trump eerder al verteld dat hij aan May had gezegd dat hij "totaal anders" zou onderhandelen. May verklaarde daarna dat hij haar had aangeraden om de Europese Unie voor het gerecht te dagen.



Trump zei verder vandaag nog dat hij een nieuw brexit-referendum geen goed idee vindt aangezien dat "oneerlijk" zou zijn tegenover het winnende kamp.

