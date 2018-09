Trump veroorzaakt ophef met foto van 9/11: “Waarom lieg je over alles?” Jolien Lelièvre

12 september 2018

11u30

Bron: Daily mail 1 De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw ophef veroorzaakt op Twitter. Trump tweette een foto van het herdenkingsmoment van 9/11 in het Witte Huis, maar aandachtige twittergebruikers merkten meteen iets vreemds op. Op de foto staan twee medewerkers van het Witte Huis die al maanden niet meer voor de Amerikaanse president werken.

De foto werd vorig jaar tijdens de herdenking van nine eleven gemaakt, maar door het bijschrift dat Trump bij de tweet plaatste, lijkt het alsof het om een recente foto gaat. “Vertrekken nu vanuit Washington D.C. om de herdenkingsdienst van vlucht 93 bij te wonen in Shanksville, Pennsylvania”.

Departing Washington, D.C. to attend a Flight 93 September 11th Memorial Service in Shanksville, Pennsylvania with Melania. #NeverForget pic.twitter.com/O2sFUeRqeb Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Pathologische leugenaar"

De tweet schoot bij heel wat twittergebruikers in het verkeerde keelgat. “Deze foto werd niet vandaag gemaakt. Waarom lieg je over alles?” of “Het is somber en bewolkt in D.C., jij leugenaar”, zijn enkele van de reacties. Een andere twittergebruiker ging zelfs nog verder en noemde Trump een “Pathologische leugenaar”. En die reactie kreeg meteen veel bijval: “Voor iemand die zoveel ervaring heeft met liegen, zou je beter moeten weten”.

Aan het Witte Huis zelf werd gisteren wel degelijk een herdenkingsmoment georganiseerd, maar alleen stafleden waren daarop aanwezig. President Trump en zijn vrouw Melania waren op dat moment al onderweg naar Pennsylvania. Daar was een plechtigheid voorzien voor de slachtoffers van vlucht 93, de enige aanslag van 9/11 die ‘mislukte’.