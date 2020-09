Trump veroordeelt zijn aanhanger die twee betogers doodschoot niet en suggereert dat hij uit zelfverdediging handelde IB TTR JV

01 september 2020

01u18

Bron: Belga, ANP, Bloomberg, Business Insider 2 Donald Trump heeft gesuggereerd dat Kyle Rittenhouse (17), die ervan wordt verdacht vorige week twee demonstranten in Kenosha te hebben doodgeschoten, uit zelfverdediging handelde. In videobeelden is volgens de president te zien dat de zwaarbewapende tiener, een Trumpfan, “probeerde weg te komen” van de demonstranten en zelf in gevaar was. Er wordt een onderzoek ingesteld naar “linkse onrust”, kondigde Trump nog aan. Hij beschuldigde zijn Democratische tegenstander bij de aankomende presidentsverkiezingen, Joe Biden, er verder van morele steun te verlenen aan vandalen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Dit was een interessante situatie. Hij viel en toen vielen ze hem heel gewelddadig aan”, zei Trump over de 17-jarige Rittenhouse, die vorige week het vuur opende op demonstranten in Kenosha. Hij zou twee betogers hebben doodgeschoten. “Ik denk dat hij heel diep in de problemen zat”, aldus Trump. “Hij zou waarschijnlijk zelf zijn gedood. Het wordt onderzocht.” De president liet zo uitschijnen dat de tiener, een hevige Trumpfan, uit zelfverdediging handelde, zoals de advocaat van de schutter ook wil pleiten. Trump zei verder niets over de beschuldiging tegen Rittenhouse dat die nog voor zijn val al iemand anders, Joseph Rosenbaum, zou hebben gedood met verscheidene kogels.

Trump reist dinsdag af naar de door rellen geteisterde stad Kenosha. Hij doet dat om zijn steun te betuigen aan de politie daar, zo zei hij in een interview met de rechtse televisiezender Fox News. Zowel de burgemeester van Kenosha als de gouverneur van de staat Wisconsin hadden Trump juist gevraagd om niet te komen.

Fan van politie

“De gouverneur heeft gezegd dat hij niet wil dat u komt. Waarom is het voor u belangrijk om nu te worden gezien door het volk van Wisconsin?” vroeg de interviewster Laura Ingraham in een vraaggesprek met de president. “Omdat ik een enorme fan van de politie ben”, antwoordde Trump. “En ik wil de politie bedanken. Ze hebben het goed gedaan.”

Critici stellen dat Trump met zijn bezoek de onrust in Kenosha verder wil aanwakkeren ten behoeve van zijn verkiezingscampagne. Trump beschuldigde de Democratische presidentskandidaat Joe Biden er maandag van vandalen en relschoppers te steunen. Biden heeft het geweld dat woedt in de Amerikaanse steden meermaals veroordeeld en Trump opgeroepen hetzelfde te doen. De president heeft zich tot dusver echter beperkt tot het veroordelen van demonstranten, en mensen die in het kielzog van de demonstraties relden en plunderden. Hij heeft Kyle Rittenhouse, een 17-jarige aanhanger van hem die ervan wordt verdacht vorige week twee personen te hebben doodgeschoten in de stad Kenosha, ook nog niet veroordeeld. Zijn woordvoerder zei dat hij dat ook niet van plan is.

De onrust in Kenosha brak uit nadat een witte politieagent op zondag 23 augustus een ongewapende zwarte man, Jacob Blake, zevenmaal in de rug schoot. De politie oogstte daarnaast kritiek omdat Rittenhouse, die na het schietincident waarvan hij wordt verdacht met zijn handen omhoog en zijn wapen langs zijn zij op de politie afliep, niet direct werd gearresteerd. Volgens critici zou de politie anders hebben gehandeld als Rittenhouse zwart was geweest.

Harde aanpak

Trump, die de laatste maanden de nadruk legt op een harde aanpak van misdaad en van de aanhoudende protesten in Amerikaanse steden, zei dat er inmiddels al meer dan 200 personen zijn gearresteerd, van wie 100 in Portland. In die stad is het de laatste dagen onrustig en viel een dode na botsingen tussen Trump-aanhangers en rechtse milities aan de ene kant en Black Lives Matter-demonstranten aan de andere. Trump zei dat zijn aanhangers in Portland vreedzaam demonstreerden.

"In Amerika zullen wij ons nooit overgeven aan heerschappij door de meute, want als de meute regeert, is de democratie inderdaad dood", zei Trump.

Verkiezingsthema

Sinds de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd in de stad Minneapolis eind mei, zijn er aanhoudende protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld in veel Amerikaanse steden. Die gaan geregeld gepaard met rellen, vernielingen en plunderingen. Inmiddels zijn de opgelopen maatschappelijke spanningen in de steden een prominent thema geworden in aanloop naar de verkiezingen in november.