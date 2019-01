Trump vernedert Huisvoorzitter Nancy Pelosi en verbiedt haar overheidsvliegtuig te nemen naar België TT

17 januari 2019

20u38 0 Gisteren riep zij hem nog op zijn State of the Union uit te stellen. Vandaag neemt hij wraak, en hoe: Amerikaans president Donald Trump heeft de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, verboden om een officiële reis te maken naar ons land, Egypte en Afghanistan. Pelosi moet eerst met geld over de brug komen voor de grensmuur, laat Trump in een snerende brief verstaan.

“Door de shutdown spijt het mij u te moeten informeren dat uw trip naar Brussel, Egypte en Afghanistan is uitgesteld”, schrijft Trump. Het zevendaagse bezoek zal worden verplaatst eens de shutdown voorbij is, klinkt het. “In het licht van de 800.000 geweldige Amerikaanse ambtenaren die geen loon krijgen, ben ik er zeker van dat u het met mij eens bent dat deze pr-gebeurtenis uitstellen gepast is”, voegt de president er nog fijntjes aan toe.

Waarna een oproep volgt om opnieuw aan tafel te gaan zitten. “Ik denk dat het beter is dat u in Washington blijft om met mij te onderhandelen en u aan te sluiten bij de beweging rond Sterke Grensveiligheid om de shutdown te doen stoppen.” Trump voegt er nog aan toe dat Pelosi “uiteraard het recht heeft een commercieel lijnvliegtuig te nemen”, en sluit af in de hoop haar “snel te zien” en hoopt nog meer dat “onze open en gevaarlijke grens in het zuiden eindelijk de aandacht, het geld en de veiligheid krijgt die het zo wanhopig nodig heeft.”

Members are sitting on the USAF bus on CapHill they wait to see if they are departing on overseas trip Trump canceled.



Fox is told there are furious calls going back and forth now between the Hill, State, Pentagon and White House. Chad Pergram(@ ChadPergram) link

“Noodoproep van Pentagon” om bus tegen te houden

De trip van Pelosi naar onder andere ons land was nog niet eerder bekend. Dat is de normale procedure: uit veiligheidsoverwegingen worden reizen van hoge politici in de VS bijna nooit op voorhand aangekondigd, zeker niet wanneer er ook naar een oorlogsgebied zoals Afghanistan wordt gevlogen. Wellicht zou Pelosi samen met nog andere Congresleden onder andere de Amerikaanse troepen in Afghanistan bezoeken. In Brussel stond mogelijk een bezoek aan de NAVO op het programma. Voor zo’n buitenlandse reis wordt altijd een militair vliegtuig gebruikt, maar Trump steekt daar nu dus een stokje voor.

Volgens journalisten aan het Capitool in Washington zou Pelosi vanavond nog vertrekken richting de luchthaven en ons land. “De veiligheidsdiensten hebben een noodoproep gekregen van het Pentagon om te zeggen dat de trip niet meer doorgaat”, tweette Fox News-journalist Chad Pergram bij een foto van een bus van de Amerikaanse luchtmacht, die klaar stond om te vertrekken naar de luchthaven. “Congresleden zitten nu op de bus te wachten of ze kunnen vertrekken. Wij vernemen dat er woedende telefoons over en weer gaan tussen het Capitool, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Pentagon en het Witte Huis.”

Uiteindelijk reed de bus met de delegatie parlementsleden niet meer dan een rondje rond het Capitool en werden de Congresleden weer gewoon voor de deur afgezet.

De Amerikaanse shutdown duurt nu al bijna een maand, een einde is nog altijd niet in zicht. De president blijft bij zijn vraag om 5,7 miljard dollar extra te krijgen voor de grensmuur met Mexico, de Democraten weigeren met dat geld over de brug te komen.

The bus went around the block and back to the Capitol where members eventually got off. pic.twitter.com/Os3LTTmG8h Jason Donner(@ jason_donner) link

Fox is told CapHill security officials got an emergency call from the Pentagon canceling the overseas trip due to shutdown. No one here knows if the trip is going to happen or not. Lots of confusion pic.twitter.com/eFCqsaNcGe Chad Pergram(@ ChadPergram) link

Lees ook: Pelosi vraagt Trump om zijn State of The Union uit te stellen tot na de shutdown: “Wegens bezorgdheid over veiligheid”

President @realDonaldTrump’s letter to @SpeakerPelosi concerning her upcoming travel pic.twitter.com/TtBCvwp080 Sarah Sanders(@ PressSec) link