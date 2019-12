Trump verliest ook proces in beroep over financiële gegevens TT

03 december 2019

18u00

03 december 2019

Bron: ANP, Reuters

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn proces in beroep tegen twee banken in verband met het doorspelen van zijn financiële gegevens aan het Congres verloren. Trumps advocaat zegt nu mogelijk naar het Hooggerechtshof te willen trekken.

De president en meerdere leden van zijn familie hadden een rechtszaak aangespannen om te verhinderen dat de grootbanken Deutsche Bank en Capital One details over zijn financiën aan het Congres zouden bekendmaken.

Dat Congres, waarin de Democraten het Huis van Afgevaardigden controleren, had in april aan de banken om die gegevens gevraagd, in het kader van het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse politiek. Deutsche Bank liet eerder weten inderdaad over belastingaangiften te beschikken die Amerikaanse politici hadden opgevraagd.

In eerste aanleg verloor Trump, waarna hij in beroep ging. Hij voerde aan dat de dagvaardingen "geen legitiem of wetgevend doel" hebben. Maar een federaal Hof van Beroep besliste vandaag de dagvaardingen niet te zullen blokkeren. Volgens het Hof is er “significant openbaar belang” dat het Congres een dagvaarding aan de twee banken stuurt om de documenten te bekomen. Het staatshoofd bijt aldus een tweede keer in het zand.

Het Witte Huis zegt echter dat het de dagvaardingen nog altijd “ongeldig” vindt en gaat mogelijk naar het Hooggerechtshof voor een definitieve beslissing.