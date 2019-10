Trump verliest beroepsprocedure tegen vrijgave van zijn belastingaangifte kv

11 oktober 2019

17u27

Bron: CNN, CNBC, Reuters 2 De Amerikaanse president Donald Trump kreeg vandaag van de rechter ongelijk in de beroepsprocedure die hij had ingesteld tegen een dagvaarding waarin het Huis van Afgevaardigden zijn financiële informatie opvraagt bij zijn boekhoudfirma.

Het Hof van Beroep behield het vonnis van een lagere rechtbank die stelde dat boekhoudfirma Mazars USA Trumps boekhoudinformatie van de voorbije acht jaar moet overdragen aan het House Committee on Oversight and Reform, de belangrijkste onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden.

De commissie wil inzage in de documenten om uit te zoeken of Trump zich heeft gehouden aan wetten aangaande de aangifte van zijn activa. De president tekende beroep aan, omdat de dagvaarding volgens hem de grondwettelijke grenzen aan de macht tot onderzoek van het Congres overschreed, maar kreeg nu nogmaals ongelijk van de rechter.

Verzet

Dat betekent echter niet dat Trumps financiële informatie onmiddellijk zal worden vrijgegeven aan de commissie, die de dagvaarding al indiende op 15 april.

Het Hof van Beroep voorziet een termijn van zeven dagen waarbinnen Trump een aanvraag kan indienen om de zaak over te doen. Daarnaast zou de president nu eventueel naar het Amerikaanse Hooggerechtshof kunnen stappen. Tot op heden heeft het Hooggerechtshof het recht op dagvaarding van het Congres echter nooit aan banden willen leggen.

Nog meer dagvaardingen

Ondertussen probeert Trump in een andere gerechtelijke procedure te verhinderen dat openbare aanklagers van de staat New York eveneens toegang krijgen tot zijn belastingaangifte van de voorbije acht jaar. Dat kadert in een misdaadonderzoek naar de president. In deze procedure argumenteert Trump dat hij tijdens zijn termijn als president immuun is voor strafrechtelijk onderzoek. De zaak komt voor op 23 oktober.

Trump verzet zich ook tegen dagvaardingen van het Huis van zijn financiële gegevens bij Deutsche Bank AG en Capital One Financial Corp. Ook in die zaak, die aanhangig is gemaakt bij de rechtbank in New York, wordt nog een uitspraak verwacht.

