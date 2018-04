Trump verleent Lewis 'Scooter' Libby algehele genade en heeft daarmee gedaan wat Bush niet deed KVE

13 april 2018

20u03

Bron: Belga 1 De Amerikaanse president Donald Trump heeft Lewis 'Scooter' Libby algehele genade verleend, zo heeft het ABC News vandaag getwitterd. Libby was de vroegere stafchef van de gewezen (Republikeinse) vicepresident Dick Cheney die in 2007 een veroordeling heeft opgelopen in het Plamegate-schandaal.

Libby (68) werd in 2001 assistent van de toenmalige Republikeinse president George Bush en stafchef plus veiligheidsadviseur van diens adjunct Dick Cheney.

Maar hij kwam in opspraak in het Plamegate-schandaal: het laten uitlekken dat Valerie Plame een agente van de CIA was. Dat (strafbaar) lek was ontstaan om haar man, ex-ambassadeur Joseph Wilson, te treffen die in 2003 in de aanloop naar de oorlog in Irak het Witte Huis niet van kritiek had gespaard.

Hoewel Libby zelf niet het lek was, werd hij toch vervolgd en veroordeeld omdat hij tijdens het strafrechtelijk onderzoek had gelogen en de rechtsgang had tegengewerkt. De man kreeg in 2007 30 maanden en een boete van 250.000 dollar. Bush schrapte dat jaar de celstraf zodat Libby niet de gevangenis in moest, maar tot een algehele gratie kwam het niet. De boete bleef, Libby keek ook nog aan tegen twee jaar voorwaardelijk. De beslissing van Bush zette kwaad bloed bij conservatieve Republikeinen die op volledige gratie hadden gehoopt.





Trump heeft nu gedaan wat Bush niet deed. "Jarenlang hoorde ik hoe hij ('Scooter' Libby) oneerlijk is behandeld", zo citeerde ABC de huidige president. "Hopelijk zal deze genade helpen een zeer slechte periode van zijn leven recht te zetten."