Trump verleent gratie aan vermeende oorlogsmisdadigers RL

16 november 2019

04u50

Bron: Reuters 0 President Donald Trump heeft twee Amerikaanse militairen gratie verleend, nadat ze beschuldigd waren van oorlogsmisdaden in Afghanistan. Ook draaide hij de demotie van een marinecommandant terug. Volgens critici ondermijnt de president hiermee de militaire justitie en geeft hij daarmee een signaal dat gruweldaden worden getolereerd.

“Al meer dan tweehonderd jaar hebben presidenten hun autoriteit gebruikt om individuen die het verdienen een tweede kans te geven. Dat geldt ook voor militairen die ons land hebben gediend. Deze acties zijn in lijn met deze lange traditie", aldus een verklaring van het Witte Huis.

De afgelopen weken was er nauw contact tussen werknemers van het Pentagon en Trump over de zaken tegen de militairen, waarbij de vertegenwoordigers van het ministerie de nadruk legden op de zorgvuldigheid waarmee het rechtssysteem van het militaire apparaat functioneert. Toch steunt de woordvoerder van het Pentagon het besluit van Trump: “De president vormt onderdeel van het militaire rechtssysteem en heeft de autoriteit om beslissingen te nemen in dit soort zaken".

Een van de verdachte militairen kreeg het nieuws over zijn gratie via een telefoontje van president Trump zelf, die verschillende minuten met hem sprak, aldus de advocaat van de militair.

Critici hebben echter geen goed woord over voor de inmenging van de president. “Trump laat zo weten dat hij lak heeft aan de wet, moraliteit, het juridische systeem van het militaire apparaat en alle soldaten die volgens het oorlogsrecht handelen", aldus Hina Shamsi, een directeur van de ACLU, een ngo die opkomt voor burgerrechten in de VS.

In mei had Trump al laten weten dat hij overwoog om militairen die van oorlogsmisdaden werden beschuldigd, gratie te verlenen. De president erkende toentertijd al de gevoeligheid van de kwestie, maar rechtvaardigde zijn plannen omdat de militairen “oneerlijk” waren behandeld.

