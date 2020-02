Trump verleent genade aan voor corruptie veroordeelde gouverneur kv

18 februari 2020

20u58

Bron: Belga, Reuters 0 De Amerikaans president Donald Trump heeft vandaag genade verleend aan Rod Blagojevich, de vroegere Democratische gouverneur van de staat Illinois. Die werd in 2011 gevangen gezet voor een poging om de vrijgekomen senaatszetel van Barack Obama te verkopen. Toen die in 2008 tot president werd verkozen, moest hij die zetel afgeven en kon de gouverneur die positie invullen.

Blagojevich werd in 2009 uit zijn ambt ontzet nadat zijn praktijken aan het licht kwamen. In afwachting van zijn proces verscheen hij in 2010 in Trumps realityreeks ‘Celebrity Apprentice’. Na schuldig te zijn bevonden aan zeventien klachten waaronder fraude, afpersing en het vragen van steekpenningen, kreeg Blagojevich in 2011 veertien jaar cel.

In 2018 wees het Amerikaanse hooggerechtshof nog een vraag voor strafvermindering van de ex-gouverneur af. Normaal gezien kon hij pas in 2026 opnieuw een aanvraag daartoe indienen.

De Democraat werpt zichzelf echter op als slachtoffer van een overijverige en politiek gemotiveerde vervolging door de federale autoriteiten. Een beschuldiging die zeker weerklank vindt bij Trump en zijn aanhangers.

Trump noemde de straf voor Blagojevich vandaag "belachelijk lang". Zijn beslissing valt terwijl hij onder vuur ligt vanwege inmenging in de justitie. In Amerika heeft de president het recht genade te verlenen of straffen om te zetten.

Elf straffen aangepast

De president heeft vandaag de straf van in totaal elf mensen aangepast, zeven van hen zijn volledig vrijgesproken. Het gaat verder onder meer om oud-politiechef van New York Bernard Kerik, die van Trump de vrijspraak kreeg. Kerik werd in 2010 veroordeeld voor belastingfraude. Hij werd in 2001 wereldberoemd door heldendaden in de nasleep van de aanslagen op het World Trade Center.

De president sprak ook bankier Michael Milken vrij. Hij handelde in de jaren tachtig in zogeheten ‘junkbonds’. Dat zijn obligaties met teveel risico die werden verhandeld.