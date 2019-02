Trump verkeert volgens zijn dokter in zeer goede gezondheid: “Zijn geheim? Ongelooflijk goede genen” LH

09 februari 2019

17u34

Bron: BBC, The Hill, Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump, die inmiddels 72 jaar jaar is, verkeert in “zeer goede gezondheid”. Dat werd besloten na zijn jaarlijkse fysieke tests, die gisteren plaatsvonden. “Ik verwacht dat hij gezond zal blijven gedurende zijn presidentschap en ook nadien”, aldus dokter Sean Conley. Zijn geheim volgens zijn artsen? “Ongelooflijk goede genen.”

Conley en elf specialisten onderwierpen de president gedurende vier uur aan een reeks medische testen in het Walter Reed National Military Medical Center, een militair ziekenhuis in Washington.

Vorig jaar kwam aan het licht dat de president vijf à zeven moest afvallen. Trump, die 108 kilo weegt en 190,5 centimeter groot is, zou aan overgewicht lijden. Een aangepast dieet en trainingsprogramma moeten ervoor zorgen dat hij niet obees wordt. Er werd zelfs een diëtist naar het Witte Huis gestuurd om de chef-koks bij te staan in het terugdringen van het aantal calorieën en vetten in de voorgeschotelde maaltijden.

Witte Huis-bronnen zeggen aan persbureau Reuters dat de president nu alvast meer vis dan vroeger, maar nog geregeld geniet van een doorbakken steak met een stevige portie ketchup, zijn favoriete gerecht. Ook volgens Witte Huis- woordvoerder Hogan Gidley volgt Trump het dieet dat hem werd opgelegd niet heel nauwgezet.

Volgens zijn eerste medische test, die vorig jaar in januari plaatsvond, was zijn cholesterolniveau (223) ook iets te hoog. Toen gaf Witte Huis-arts Ronny Jackson zelfs een uitgebreide persconferentie met nog meer details. Het grote publiek kwam zo te weten dat zijn hartslag 68 bpm is en zijn bloeddruk 122/74.

Twaalf blikjes Diet Coke per dag

Er werd ook meegedeeld dat hij medicatie neemt voor zijn hart en tegen cholesterol en haarverlies. De Amerikaanse president staat erom bekend dol te zijn op fastfood en frisdrank – hij zou volgens The New York Times dagelijks twaalf blikjes Diet Coke naar binnen werken.

Volgens Jackson is het evenmin zorgwekkend dat Trump maar vier of vijf uur per nacht slaap “omdat het in zijn natuur ligt”. Wat wel alvast goed is voor zijn gezondheid op lange termijn: Trump rookt niet en is een geheelonthouder.