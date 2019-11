Trump “verhuist” naar Florida kv

01 november 2019

03u30

Bron: Reuters, The Hill 0 Het officiële thuisadres van Donald Trump ligt voortaan in Palm Beach, Florida. De Amerikaanse president, die al zijn hele leven in New York woont, verruilt daarmee de Trump Tower voor zijn resort Mar-a-Lago in de ‘Sunshine State’. Dat blijkt uit documenten die de New York Times kon inkijken.

Zowel de president als zijn echtgenote Melania Trump dienden vorige maand een “verklaring van domicilie” in waarin Mar-a-Lago voortaan als hun permanente verblijfplaats wordt genoemd. In de documenten noteert Trump ook het Witte Huis en zijn golfclub in Bedminster, New Jersey als zijn andere verblijfplaatsen.

“Ondanks het feit dat ik elk jaar miljoenen dollars stads-, staats- en lokale belastingen betaal, ben ik erg slecht behandeld door de politieke leiders van zowel de stad als de staat”, zei Trump over zijn vertrek uit New York op Twitter.



Een bron dicht bij de president vertelde aan de New York Times dat de lagere belastingen in Florida aan de basis lagen van Trumps beslissing om uit New York vertrekken. De persoon in kwestie verwees ook naar Trumps frustratie aangaande de rechtszaak die tegen hem werd aangespannen door de openbare aanklager van Manhattan, die eist dat de president zijn belastingaangifte vrijgeeft.

Trump verblijft vaak in Mar-a-Lago, dat hij het “Winter Witte Huis” noemt, en ontving er al verscheidene wereldleiders.