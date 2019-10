Trump vergelijkt Turkse aanval op Koerden met gevecht tussen schooljongeren: “Soms moet je ze even laten vechten en dan weer uit elkaar halen” jv

18 oktober 2019

11u46

Bron: CNN, Washington Post 12 Donald Trump zit nooit verlegen om een ophefmakende quote. Gisteren vergeleek hij in Dallas de aanval van Turkije op de Syrische Koerden met een gevecht tussen twee kinderen na schooltijd. “Soms moet je ze even laten vechten en ze dan weer uit elkaar halen.”

Tijdens een speech in Dallas voor een aanhang van zo’n 20.000 mensen schepte Donald Trump op over de door de Amerikanen met Turkije onderhandelde deal van een staakt-het-vuren van vijf dagen in de regio. Alsof hij het al jaren aanslepende conflict tussen Turken en Koerden - die Turkije als terroristen beschouwt - had opgelost.

Vorige week greep Turkije militair in, mét de goedkeuring van de Amerikanen, die hun troepen afzijdig zouden houden. Trump pochte over die omstreden aanpak: “Het was onconventioneel wat ik deed. Maar soms moet je ze even laten vechten. Dan beseffen ze pas hoe hard dat is. Soms moet je ze gewoon laten vechten, zoals twee kinderen op een speelterrein. Je moet ze laten vechten en dan haal je ze weer uit elkaar.” De Amerikaanse president noemde het gevecht nog “behoorlijk gemeen”.

Trump prees het akkoord dat zijn vicepresident Mike Pence en zijn Buitenlandminister Mike Pompeo in Ankara met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan had gesloten rond het tijdelijke staakt-het-vuren, terwijl de Turken en de Koerden daar “15-20 jaar lang” zelf niet in waren geslaagd. Geen van beide partijen wou een duimbreed toegeven, aldus Trump. “Maar plots beginnen ze daar te vechten en het is niet leuk wanneer de kogels je om de oren vliegen. En dan komen wij tussenbeide met de eis om een pauze in te lassen”, zei Trump. Lees: “Mijn onconventionele aanpak heeft wel degelijk gewérkt”. Hij voegde eraan toe dat hij de betrokkenen een lesje in “harde liefde” heeft gegeven, of hoe je iemand hardvochtig behandelt, uit liefde voor een goede afloop op langere termijn.