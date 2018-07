Trump verdedigt opnieuw zijn houding op de top met Poetin: "Ik heb niéts toegegeven" bvb

23 juli 2018

17u19

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag zijn houding tijdens de topontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin, een week na die top in Helsinki, nogmaals verdedigd.

Trump had vorige week zware kritieke gekregen op zijn houding op die top, ook vanuit zijn eigen partij, omdat hij vrede had genomen met de ontkenning van Poetin dat de Russen niets te maken hadden met de inmengingen in de Amerikaanse verkiezingen in 2016 via cyberaanvallen en misleidende informatieverspreiding via sociale media.

"Als je de Fake News (Trumps term voor de klassieke pers, n.v.d.r.) negatief hoort doen over mijn ontmoeting met president Poetin, en alles wat ik heb toegegeven, bedenk, ik heb NIETS toegegeven, we spraken alleen over de toekomstige weldaden voor onze beide landen", schreef Trump op Twitter vandaag. "En we schoten goed met mekaar op, wat een goede zaak is, behalve voor de Corrupte Media!"

Sinds de top in Helsinki heeft Trump zijn Russische collega uitgenodigd voor een tegenbezoek aan Washington in de komende maanden. Iets waarop Moskou vorige week al positief heeft geantwoord.