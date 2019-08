Trump verdedigt handelsoorlog met China: “Ik ben de uitverkorene” IB

22 augustus 2019

02u58

Bron: Belga 0 "Ik ben de uitverkorene." Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump vandaag verklaard toen hij de handelsoorlog met China verdedigde op een persconferentie.

"Dit is niet mijn handelsoorlog. Het is een handelsoorlog die lang geleden door andere presidenten had gevoerd moeten worden", stelde Trump in de tuin van het Witte Huis. Het conflict met Peking zet de wereldwijde groei onder druk: iemand moest het doen", argumenteerde de president. "Ik ben de uitverkorene.”

Eerder bedankte Trump een conservatieve radiopresentator die zich positief had uitgelaten over de president en zijn beleid rond Israël. "En de Joden in Israël houden van hem alsof hij de koning van Israël is", klonk het. Trump beaamde dat. "Ik heb geweldige dingen gedaan voor Israël", verklaarde hij. "Geen president heeft zoveel gedaan voor Israël als ik.”