Trump verdedigt golfuitjes terwijl orkaan Dorian nadert: “Heel snel en goedkoop” ADN

03 september 2019

21u55

Bron: NBC News, Politico, USA Today 1 Donald Trump krijgt opnieuw de wind van voren, deze keer omdat de Amerikaanse president gezellig ging golfen terwijl de Verenigde Staten de adem inhouden voor de komst van orkaan Dorian. “Hij is duidelijk heel erg bezig met een orkaan op de golfbaan”, sneerde de Londense burgemeester Sadiq Khan sarcastisch. Trump - die eerder een bezoek aan Polen had afgezegd om zijn volle aandacht op het naderende natuurgeweld te kunnen richten - snauwt op Twitter hard terug.

Zo’n 250 officiële gasten, onder wie verschillende staatshoofden, zakten zondag af naar de Poolse hoofdstad Warschau om samen de 80ste verjaardag van de start van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Trump zou daar normaal gezien ook aanwezig zijn, maar annuleerde zijn bezoek omwille van orkaan Dorian. “Ik blijf in de VS om te verzekeren dat alle middelen van de overheid gefocust zijn op de aankomende storm”, aldus Trump vorige week. “Het is heel belangrijk voor mij om hier te zijn.” In zijn plaats ging vicepresident Mike Pence naar Polen.

“Nieuw dieptepunt”

Dat de president vervolgens zowel zaterdag als gisteren gespot werd op zijn golfterrein in Virginia, kan er bij velen niet in - met uiteraard de tegenstanders van de president op kop. Zo richtte onder meer Pete Buttigieg, die hoopt na de Democratische voorverkiezingen als presidentskandidaat voor zijn partij uit de bus te komen, zijn pijlen op de golfende president.



“Elke keer als we denken dat er een nieuw dieptepunt is, gaat het nog lager”, sprak Buttigieg gisteren tijdens een campagnemoment. “Als ik het me goed herinner zei de president dat hij in de VS bleef om goed met een noodgeval te kunnen omgaan. Blijkbaar is zijn manier om dat te doen door te gaan golfen. Het zou leuk zijn als hij wat respect toonde voor de Amerikanen die voor hun leven moeten vluchten.”

Eenzelfde geluid bij de burgemeester van Londen, Sadiq Khan – die wel aanwezig was op de herdenkingsplechtigheden in Polen: “Hij is duidelijk heel druk bezig met een orkaan op de golfbaan”, liet Khan zich ontvallen in een gesprek met Politico.

....”knife crime,” which is totally out of control in London. People are afraid to even walk the streets. He is a terrible mayor who should stay out of our business! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

“Verschrikkelijke burgemeester”

“De incompetente burgemeester van Londen, Sadiq Kahn vond het erg dat ik gisteren een heel snel rondje golf speelde”, tweette Trump vandaag in een reactie. “Hij is een verschrikkelijke burgemeester die zich niet met onze zaken moet bemoeien.” Hij zei ook nog dat Khan zich beter zou bezighouden met het messengeweld in de Britse hoofdstad. Trump ging verder niet in op de andere kritiek die Khan uitte in het Politico-interview. De burgemeester wees daarin met de vinger naar Trump in het kader van racistisch geweld in de VS. “Deze mensen zijn geïnspireerd door politici met eenzelfde visie”, opperde Khan.

Wel zwierde Trump er een verwijt aan het adres van voormalig president Barack Obama bij. “Vele politici oefenen uren, of reizen wekenlang”, aldus Trump. “Ik doorloop gewoon één van mijn golfbanen (heel goedkoop). President Obama zou naar Hawaï vliegen.” In het verleden bekritiseerde Trump Obama vaak om het spelen van golf. Hij beloofde een andere president te zijn.

Ondanks de claim van Trump dat zijn rondje golf “heel snel” was, was hij zaterdag zo’n 4,5 uur lang aanwezig in zijn club in Virginia en nog eens zo’n 4 uur gisteren, schrijft NBC News.