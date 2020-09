Trump verdedigt corona-aanpak en trekt parallel met Churchill tijdens WOII HAA

11 september 2020

07u34

Bron: ANP, DPA 8 De Amerikaanse president Donald Trump heeft een parallel getrokken tussen zijn aanpak van het coronavirus en het gedrag van de Britse premier Winston Churchill tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“Toen Hitler Londen bombardeerde, ging Churchill, een groot leider, vaak op een dak staan in Londen en sprak mensen toe”, zei Trump donderdagavond (lokale tijd) tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Freeland in de Amerikaanse staat Michigan. “En hij sprak altijd met sereniteit. Hij zei dat we kalm moeten zijn. Nee, we hebben het goed gedaan en we hebben werk geleverd als geen ander”, speechte Trump voor zijn aanhangers die waren opgedaagd.

De zittende president is, bijna twee maanden voor de verkiezingen, onder druk komen te staan omdat hij in maart in interviews met onderzoeksjournalist Bob Woodward zei dat hij het gevaar van het virus opzettelijk had geminimaliseerd. Opnames van dat interview werden woensdag door Amerikaanse media gepubliceerd. Trump zei toen ter verdediging dat hij niet in paniek wilde raken.



Tijdens de verkiezingsbijeenkomst of rally in Freeland verwees Trump naar het advies van de regering in Londen aan de Britten in de Tweede Wereldoorlog: “Keep calm and carry on (Blijf kalm en ga door). Dat is wat ik gedaan heb.”

Er wordt gezegd dat Churchill nazibombardementen op Londen vanaf een dak observeerde, maar geen toespraken hield. In juni 1945 - ná het einde van de oorlog - sprak hij tijdens de verkiezingscampagne op een dak.

Op een persconferentie in het Witte Huis op donderdag ontkende Trump dat hij tegen Amerikanen had gelogen over het gevaar van het coronavirus. De vraag die een verslaggever hem daarover stelde noemde hij “een schande”. “Ik heb niet gelogen”, zei Trump. “Ik heb gezegd dat we kalm moeten blijven, we mogen niet in paniek raken.”

Trumps uitdager in de race naar het Witte Huis, de Democraat Joe Biden, beschuldigde de zittende president woensdag van het voorliegen van het Amerikaanse volk en verantwoordelijk te zijn voor de dood van tienduizenden Amerikaanse burgers.

