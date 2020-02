Trump verbant CNN op lunch met nieuwsankers YV

04 februari 2020

17u26

Bron: CNN 0 Elk jaar voordat de Amerikaanse president het verzamelde Congres toespreekt in zijn State of The Union toespraak, heeft de president lunch met de bekendste Amerikaanse nieuwsankers. Opmerkelijk is dat dit jaar CNN niet welkom is.

Een van de bekendste nieuwsankers van CNN, Wolf Blitzer, gaat al 20 jaar op rij op lunch met de president. Al komt daar dit jaar een einde aan. De president nodigde de journalisten van de zender niet uit.

Naar traditie van het Witte Huis luncht de president tijdens de middag voor zijn State of The Union toespraak met nieuwsankers van grote Amerikaanse zenders. Wat de president en de journalisten bespreken mag dan wel niet geciteerd in het nieuws komen, het geeft de pers wel een idee van wat de president in zijn belangrijke toespraak zal zeggen.

Al vaker geviseerd

Volgens CNN is het de eerste keer in de recente geschiedenis dat de president een bepaald televisienetwerk niet meer uitnodigt. CNN vindt dat zijn nieuws de laatste drie jaar al vaker werd geviseerd. Trump zou al hun interviewverzoeken afwijzen en de journalisten van CNN denigreren. Zo had Trump de correspondent van CNN, Jim Acosta, geschorst totdat een rechtbank hem weer toegang gaf tot het Witte Huis.

Vanavond rond 21 uur plaatselijke tijd zal de president in Washington D.C. zijn jaarlijkse toespraak houden voor het congres.