Trump verbaast vriend en vijand en pleit voor verregaande hervormingen wapenwet: "Ik heb de steun van de NRA niet nodig" Walmart stopt met verkoop van wapens aan personen onder de 21 jaar

01 maart 2018

05u31

Bron: ANP, Reuters, The New York Times 0 De Amerikaans president Donald Trump heeft de beleidsmakers in Washington tot verbazing van zowel Republikeinen als Democraten opgeroepen "groot te denken" bij het ontwerpen van nieuwe wapenwetgeving en strenge maatregelen goed te keuren. "Ik zal de wet tekenen", reageerde hij in een debatsessie met parlementsleden in het Witte Huis. Met zijn uitspraken gaat Trump lijnrecht in tegen de Republikeinse partij en de wapenlobby NRA.

De president riep politici op zich niet meer te laten koeioneren door de NRA, de National Rifle Association. Die lobbygroep van wapenbezitters en -fabrikanten in de Verenigde Staten is nochtans een van de machtigste organisaties die de Republikeinse partij steunen. "Sommige van jullie lijken enorme schrik te hebben van de NRA. Zij lijken enorme macht over jullie te hebben. Ze hebben echter minder macht over mij. Ik heb ze niet nodig", aldus Trump die tijdens zijn verkiezingscampagne nog volop werd gesteund door de lobby.

'De NRA lijkt enorme macht over jullie te hebben. Ze hebben echter minder macht over mij' Donald Trump aan Amerikaanse politici

"Deze nonsens stoppen"

Aan vertegenwoordigers van de NRA heeft de president zondag meegedeeld dat het tijd is dat er iets verandert, zo maakte hij zich sterk tijdens het debat dat live op tv werd uitgezonden vanuit het Witte Huis. "Het is tijd. We moeten deze nonsens een halt toeroepen", zou hij hen naar aanleiding van de schietpartij met zeventien doden op een school in Florida gezegd hebben.

De president wil strengere controles bij de aanschaf van wapens en wil de minimumleeftijd verhogen van 18 naar 21 jaar. Daarbij wil hij veel verder gaan dan de plannen waar de Republikeinen zich tot nu achter konden scharen. "Jullie moeten zeer, zeer groot gaan over achtergrondcontroles. Wees niet verlegen", aldus Trump. "Het zou goed zijn als we er nog meer bij konden doen."

It was an honor to welcome bipartisan members of Congress for a discussion on SAFE schools and SAFE communities. As we continue to mourn the loss of so many precious young lives in Parkland, we are determined to turn our grief into action. Full meeting: https://t.co/tbl94sCM01 pic.twitter.com/TmUMusoR9x — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2018

"Dit zal onze kinderen niet beschermen"

Zo is Trump er ook voorstander van dat de politie zonder rechterlijk bevel wapens kunnen afnemen van "gevaarlijke personen". "Eerst de wapens in beslag nemen, dan de rechtbank", aldus de president. Die uitspraak leverde hem een bitsig antwoord op van Republikeins senator Ben Sasse. "Het Tweede Amendement (dat het recht op wapenbezit garandeert, red.) en de wettelijke procedures bestaan voor een reden. We gaan geen grondwettelijke beschermingen in de prullenbak gooien gewoon omdat de laatste persoon waar de president mee heeft gesproken ze niet fijn vindt", aldus de senator in een mededeling.

Het Witte Huis wil morgen een uitgebreide lijst met Trumps plannen bekendmaken.

De NRA zelf reageerde afwijzend op Trumps plannen. "Het was mooie televisie, maar wat er besproken is zal geen goed beleid zijn en onze kinderen niet beschermen", aldus een woordvoerster op Fox News.

Open mond

Vooral de aanwezige Republikeinen keken Trump bij zijn uitspraken met open mond aan. Het lijkt erop dat de president alvast voor de camera's wil laten zien dat hij boven het partijgewoel staat en dat hij bereid is tot een deal met de Democraten.

Senaatsfractieleider Chuck Schumer verwelkomde Trumps standpunt, maar zei te hopen dat de president "ondanks de gigantische druk die nu zal komen van de rechterzijde bij zijn principes zal blijven."

Walmart stopt wapenverkoop onder 21

Supermarktketen Walmart kondigde ondertussen aan te stoppen met het verkopen van wapens en munitie voor personen onder de 21 jaar. De keten is daarnaast bezig met het verwijderen van producten van hun webshop die lijken op aanvalswapens, zoals speelgoedgeweren en niet-dodelijke airsoft-geweren. Dat laat de keten in een verklaring weten.

Walmart stopte al in 2015 met het verkopen van handwapens en semi-automatische wapens, zoals de AR-15. Dit was het wapen dat de schutter Nikolas Cruz gebruikte om op een school in Parkland, Florida een bloedbad aan te richten. Sinds de schietpartij in Parkland woedt er in de VS een fel debat over strengere wapenwetgeving.

"We nemen onze plicht om een verantwoordelijke verkoper van wapens te zijn heel serieus en gaan daarin nu verder dan de federale wetgeving, door het voor consumenten verplicht te stellen dat ze een controle doorlopen'', laat de keten in een verklaring weten.