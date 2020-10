Trump veegt viroloog Fauci de mantel uit omdat voorspellingen niet juist zouden zijn HAA

13 oktober 2020

17u26

Bron: DPA 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag topviroloog Anthony Fauci aangevallen, omdat - aldus Trump - diens voorspellingen over het nieuwe coronavirus niet juist zouden zijn.

"Eigenlijk is Tony's werparm veel nauwkeuriger dan zijn pronostieken. Geen probleem, geen maskers. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie, red.) houdt niet meer van lockdowns - Trump had gelijk. We hebben 2.000.000 levens in de VS gered!!!", schreef Trump in een tweet, verwijzend naar een zwakke eerste worp die viroloog Fauci gooide tijdens een honkbalwedstrijd in juli.

Actually, Tony’s pitching arm is far more accurate than his prognostications. “No problem, no masks”. WHO no longer likes Lockdowns - just came out against. Trump was right. We saved 2,000,000 USA lives!!! https://t.co/YyLyCsbZ7a Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De jongste uithaal van de president naar de Amerikaanse topviroloog komt een dag nadat die aan CNN had verteld dat hij "teleurgesteld" was dat de Trump-campagne een citaat van hem uit zijn context gebruikte in een verkiezingsadvertentie. Daardoor leek het alsof Fauci de kandidatuur van Trump voor president steunde.



Tijdens de vijf decennia die Fauci op Volksgezondheid heeft gewerkt, is hij altijd onpartijdig gebleven en heeft hij nooit een politieke kandidaat gesteund. De bewering van Trump dat zijn regering twee miljoen levens heeft gered, is gebaseerd op een model waarin de regering helemaal geen actie tegen het virus zou hebben ondernomen. Het nieuwe coronavirus heeft meer dan 210.000 mensen in de VS gedood en miljoenen meer besmet.

WHO

De opmerkingen van de Amerikaanse president over de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn gebaseerd op een interview dat een vertegenwoordiger van deze organisatie aan de Britse media gaf, waarin hij zei dat lockdowns niet de belangrijkste methode mogen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

