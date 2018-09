Trump valt Sessions opnieuw aan: "Ik heb geen minister van Justitie. Het is erg droevig" kv

19 september 2018

22u29

Bron: The Hill 0 Tijdens een interview met Hill.TV, het TV-kanaal van de politieke krant The Hill uit Washington DC, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar zijn minister van Justitie Jeff Sessions. Hij suggereerde dat Sessions niet meer van tel was en op meerdere vlakken slecht presteerde.

"Ik heb geen minister van Justitie. Het is erg droevig", vertelde Trump aan Hill.TV tijdens een uitgebreid interview in het Oval Office.

De president is al anderhalf jaar misnoegd omdat Sessions in maart 2017 besloot om zich terug te trekken uit het onderzoek naar de mogelijke samenzwering tussen de Trumpcampagne en Rusland tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Gisteren suggereerde Trump dat zijn frustratie echter nog veel verder reikt. "Ik ben niet tevreden over de grenzen, ik ben niet tevreden met een hele reeks zaken, niet enkel dit", zei hij.

Ik ben niet tevreden over de grenzen, ik ben niet tevreden met een hele reeks zaken, niet enkel dit. Donald Trump

Verwachtingen

Trump liet verstaan dat hij veel hogere verwachtingen had toen hij Sessions nomineerde als minister van Justitie. "Ik ben zo bedroefd over Jeff Sessions omdat hij naar mij kwam. Hij was de eerste senator die me steunde. En hij wilde minister van Justitie zijn en ik zag het niet", ging hij verder, verwijzend naar het feit dat Sessions volgens hem eigenlijk niet geschikt was voor de job.

"En dan doorliep hij het nominatieproces en hij presteerde echt ondermaats. Ik bedoel, hij was eigenaardig en verward en de mensen die al een hele tijd voor hem werkten in de Senaat waren niet aardig voor hem, maar hij gaf erg verwarde antwoorden. Antwoorden die makkelijk beantwoord zouden kunnen zijn. En dat was een moeilijke tijd voor hem."

Hij was de eerste senator die me steunde. En hij wilde minister van Justitie zijn en ik zag het niet. Donald Trump

Terugtrekking uit Ruslandonderzoek

Sessions besloot geen toezicht uit te oefenen op het Rusland-onderzoek nadat Democraten en sommige Republikeinen in het Congres hem daartoe hadden aangemaand. Sessions had tijdens zijn hoorzitting immers geen melding gemaakt van twee meetings met de Russische ambassadeur in de VS.

Viceminister van Justitie Rod Rosenstein werd vervolgens het aanspreekpunt binnen het ministerie voor het Rusland-onderzoek. Het is Rosenstein die speciaal onderzoeker Robert Mueller aanstelde nadat Trump FBI-directeur James Comey in mei 2017 de deur wees.

We zullen zien hoe het gaat met Jeff. Ik ben erg teleurgesteld in Jeff. Heel erg teleurgesteld. Donald Trump

Ontslag?

Nochtans voert Jeff Sessions veel beleidsmaatregelen door die in lijn zijn met Trumpse harde aanpak van illegale migranten. Tegelijkertijd wordt ook steeds vaker gespeculeerd dat Trump zijn minister van Justitie aan de deur zal zetten, in een zoveelste herschikking van zijn administratie.

Trump wilde echter niet vertellen of hij Sessions eerdaags zal buitenschoppen. "We zullen zien wat er gebeurt. Veel mensen hebben me gevraagd om dat te doen. En ik denk dat ik [de] geschiedenis zal bestuderen en ik zeg dat ik de zaken gewoon wil laten rusten, maar het is erg oneerlijk wat hij gedaan heeft", zei hij, verwijzend naar Sessions' terugtrekking uit het Rusland-onderzoek. "En mijn ergste vijanden, ik bedoel, mensen die op veel vlakken recht tegenover me staan, waaronder ook politiek, hebben gezegd dat hij iets erg oneerlijks heeft gedaan. We zullen zien hoe het gaat met Jeff. Ik ben erg teleurgesteld in Jeff. Heel erg teleurgesteld."