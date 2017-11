Trump valt May aan: "Focus beter op het islamistisch terrorisme in uw eigen land" LVA

02u42

Bron: Belga, ANP, BBC 0 Getty Images De Amerikaanse president Donald Trump is in een tweet uitgevallen naar de Britse premier Theresa May. "Let niet zo op mij, beter leg je de focus op het radicale islamitische terrorisme dat plaatsvindt in Groot-Brittannië. Bij ons gaat alles prima hoor."

May had Trump op de vingers getikt omdat hij antimoslimtweets had geretweet die oorspronkelijk gepost waren door een extreemrechtse groep. Trump had onder meer een bericht doorgestuurd van een Nederlandse video van een mishandeling waarbij de dader werd bestempeld als een "moslimmigrant". Een woordvoerder van May had gezegd dat het fout was voor een president om zoiets te doen.

Het bericht dat de Amerikaanse president retweette kwam van Jayda Fransen, een leidster van het extreemrechtse Britain First. "Moslimmigrant slaat Nederlandse jongen op krukken in elkaar", luidde haar bijschrift.

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Fake news"

Eerder had de Nederlandse ambassade in Washington Trump al gewezen op het feit dat de minderjarige verdachte uit het filmpje "in Nederland is geboren en getogen". Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders verdedigde daarop Trumps tweets: "Of de video nu echt is of niet, de dreiging is echt."

De twitterhandle '@theresamay' die Trump oorspronkelijk gebruikte in zijn tweet is overigens niet van de Britse premier. De Amerikaanse president corrigeerde dit foutje snel.