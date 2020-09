Trump valt Kamala Harris aan tijdens rally: “Ze komt langs de achterdeur” KVDS

18 september 2020

22u58

Bron: Business Insider 2 De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een campagnerally in Mosinee, Wisconsin nog eens de running mate van zijn Democratische uitdager Joe Biden onder vuur genomen. Volgens Trump mag vicepresidentskandidaat Kamala Harris niet de eerste vrouwelijke president worden. “Dit is niet wat de mensen willen. Ze komt langs de achterdeur.”

Trump neemt Harris al op de korrel sinds bekend werd dat zij samen met Joe Biden naar de kiezer trekt in november. Ze is de eerste zwarte vrouw die op een presidentsticket staat van een van de grote partijen in de Verenigde Staten. “Zij mag het niet worden”, klonk het donderdag – op 47 dagen voor de stembusslag – opnieuw bij Trump, “ze zou ons land kapot maken.”

Debatten

De president bracht ook in herinnering hoe Harris tijdens de debatten Biden had aangevallen. “Ik zei nog dat hij haar nooit zou kiezen, omdat ze zo lelijk tegen hem had gedaan”, klonk het. “Maar ze koos hem. En hopelijk zal dat allemaal geschiedenis zijn en zal het niet uitmaken. Dit is niet de manier waarop een vrouw voor het eerst president moet worden. Dat staat vast.”





Trump zet de senator uit Californië steevast weg als een ‘radicale socialist’. Hij noemt haar ‘niet competent’, ‘respectloos’ en ‘gemeen’. En hij haalde ook al samenzweringstheorieën aan als zou Harris geen vicepresident kunnen worden omdat ze niet in de VS geboren is, iets wat niet klopt.

Lees ook: ‘The Lincoln Project’: de giftigste campagne tegen Trump komt uit Republikeinse hoek (+)