Trump: "Uitlevering van Turkse prediker Fethullah Gülen aan Turkije is niet aan de orde"

17 november 2018

20u03

De uitlevering van de Turkse prediker Fethullah Gülen aan Turkije is niet aan de orde. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd. Het regime in Turkije houdt Gülen, die in de VS in ballingschap leeft, verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van juli 2016.

Gülen is vijand nummer één van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij leeft sinds 1999 in ballingschap in de Verenigde Staten. Ankara bestempelt hem als het brein achter de coup en heeft Washington de voorbije weken meermaals om zijn uitlevering gevraagd. Gülen ontkent de aantijgingen en zegt vanuit de VS een vreedzame organisatie te leiden.

Volgens de Amerikaanse tv-zender NBC zou het Witte Huis de juridische mogelijkheden onderzoeken om Gülen te laten vertrekken naar Turkije. Trump zei vandaag, enkele uren voor hij naar Californië vertrok, dat die kwestie niet aan de orde is. "Nee, dat onderzoeken we niet. We proberen wel te bekijken wat we voor Turkije kunnen doen", aldus de Amerikaanse president.

Trump benadrukte ook dat de diplomatieke relaties tussen Washington en Ankara "goed" zijn en dat hij een goede relatie heeft met Erdogan. "Ik kan het goed vinden met de president (Erdogan). Hij is een vriend. Hij is een sterke en intelligente man", aldus de Amerikaanse president.