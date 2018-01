Trump uitgejouwd door journalisten in Davos na uithaal naar 'fake news' Amerikaanse president verleidt bedrijfsleiders: "Nooit beter moment om in VS te investeren" TT

26 januari 2018

15u40

Bron: Belga 0 Er is nooit een beter moment geweest voor buitenlandse bedrijven om te investeren, te bouwen en te huren in de Verenigde Staten. Dat was de kernboodschap van Amerikaans president Donald Trump op het World Economic Forum in Davos. Trump zal Amerika altijd vooropstellen. "Maar America first betekent niet America alone", zo klonk het in zijn toespraak. Daarin haalde hij ook uit naar de 'nasty press', wat hem fiks boegeroep vanuit het pubiek opleverde.

Trump kreeg na zijn toespraak applaus, maar enkele minuten later klonk ook boegeroep in de zaal. Dat gebeurde tijdens een vraaggesprek met WEF-oprichter Klaus Schwab. De president vertelde als zakenman altijd goed te zijn behandeld door de media, maar als politicus te hebben ondervonden hoe "naar, hatelijk en nep" de pers kan zijn. Daarop klonk gejoel vanuit de zaal. Zowel journalisten achteraan als enkele bedrijfsleiders in het publiek waren het duidelijk niet eens met de uithaal van de president.

Sommige aanwezigen lachten echter, applaudisseerden en joelden zelf de journalisten uit.

Het is de eerste keer dat Trump in het buitenland fel uithaalt naar de pers, iets wat hij in de VS regelmatig doet. Vanmorgen nog kreeg The New York Times er zwaar van langs voor het bericht dat de president de speciale aanklager in het Rusland-onderzoek heeft willen ontslaan. Pas nadat zijn advocaat dreigde op te stappen, zou Trump van het idee afgebracht zijn. Maar Trump noemde het verhaal "fake news, fake news, typisch iets voor The New York Times".

"America is open for business again"

Trump, de eerste Amerikaanse president sinds Bill Clinton in 2000 die in Davos een toespraak houdt, sprak honderden aanwezigen uit de bedrijfs- en financiële wereld uit alle hoeken van de wereld toe. Hij somde een reeks maatregelen op die hij sinds zijn verkiezing heeft genomen en die ervoor moeten zorgen dat het land opnieuw zaken kan doen, zoals belastingverlagingen en deregulering. "America is open for business again", zo zei hij.

Trump benadrukte ook dat "America First" niet "America alone" betekent: "Als president van de Verenigde Staten zal ik altijd de VS op de eerste plaats zetten. Net zoals de leiders van andere landen hun land voorop moeten stellen. Maar 'America First betekent niet America alone'. Als de VS groeien, groeit de wereld. Amerikaanse welvaart heeft wereldwijd geleid tot talloze banen. Dit is het perfecte moment om je onderneming, banen en investeringen naar de Verenigde Staten te brengen."

"Regelgeving is belastingheffing"

De president zei onder meer dat een ongekend aantal onnodige regels is geschrapt. "Regelgeving is heimelijk belastingheffing", zei Trump. De Republikein haalde uit naar "ongekozen bureaucraten" die buiten het democratische proces om regels opleggen die "anti-bedrijfsleven en anti-werknemer" zijn. "Maar in Amerika zijn die dagen voorbij.''

Trump zei ook de wereldhandel te willen hervormen. Hij besloot vorig jaar dat zijn land niet zal deelnemen aan vrijhandelsverdrag TPP, het Trans-Pacific-Partnership. "We kunnen geen vrije en open handel hebben als sommige landen het systeem misbruiken ten koste van andere", benadrukte hij.

De president waarschuwde dat zijn land niet langer de ogen zal sluiten voor oneerlijke economische praktijken. Hij verwees onder meer naar de grootschalige diefstal van intellectuele eigendommen en staatssteun aan bedrijven. Dergelijke praktijken verstoren volgens Trump internationale markten. Werknemers en bedrijven zijn daarvan wereldwijd de dupe, concludeerde hij.

Economische groei VS zwakt af

Net vandaag blijkt echter dat de economische groei in de VS wat afzwakt. De Amerikaanse economie is in het vierde kwartaal van 2017 'slechts' met 2,6 procent gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit een eerste raming voor de economische groei in de afgelopen periode. Economen hadden gemiddeld gerekend op een stijging van het Amerikaanse bruto binnenlands product met 3 procent. Een kwartaal eerder groeide de Amerikaanse economie nog met 3,2 procent.

De consumptie-uitgaven gingen met 3,8 procent omhoog, waar kenners een plus van 3,7 procent hadden voorzien.