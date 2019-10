Trump uitgejoeld op honkbalwedstrijd en getrakteerd op koorzangen: “Sluit hem op” Joeri Vlemings

28 oktober 2019

08u50

Bron: The Guardian 22 Donald Trump is niet hartelijk ontvangen op de honkbalwedstrijd van de World Series gisteren in Washington DC. Toen de Amerikaanse president op het grote scherm verscheen, werd hij uitgejouwd door de menigte, die ‘Sluit hem op’ scandeerde.

The Donald was aanwezig op de vijfde wedstrijd van de World Series tussen de Washington Nationals en de Houston Astros. Een thuiswedstrijd voor de Nationals in het stadion, op tien minuten rijden van het Witte Huis. Trump is een baseballfan. Hij beweert dat hij zelf in zijn jeugd zo goed was dat heel wat grote ploegen aan zijn mouw trokken, maar dat ze niet genoeg geld boden. Gisteren werd de president in het Nationals Park genereus getrakteerd, maar dan op boegeroep en koorzangen.

Dat eerste is geen primeur voor een Amerikaanse president. Ook Jimmy Carter, Ronald Reagan, Richard Nixon en vader en zoon Bush kregen boegeroep over zich heen toen ze in functie een honkbalwedstrijd bijwoonden. Maar dat het publiek ‘sluit hem op, sluit hem op’ (‘lock him up’) scandeerde, was een persoonlijke verwelkoming voor Trump in de hoofdstad, die voor de grote meerderheid Democraat-gezind is. Het was een verwijzing naar de koorzangen ‘sluit haar op’ gezongen tijdens de Trump-campagne in de race naar het Witte Huis in 2016 en toen gericht tegen Trumps tegenstander Hillary Clinton.

Trump verliet het stadion net voor de laatste inning. Het is niet duidelijk of hij op zijn teen getrapt was, of hij teleurgesteld was in de Nationals die aan het verliezen waren, of hij gewoon de drukte op het einde van de wedstrijd en van het verkeer wou vermijden.

Sinds 1910 hebben alle presidenten van de VS telkens tijdens hun eerste ambtstermijn de eerste bal geworpen tijdens de ceremonie voor een honkbalwedstrijd. Donald Trump is de eerste die met die traditie breekt. “Om de ervaring als fan zo positief mogelijk te maken”, beweerde hij. En omdat zijn kogelvrije vest in de weg zou zitten om de eerste bal te werpen. “Ik zou er te zwaar uitzien, daar hou ik niet van”, zei hij vrijdag. Pech voor de president: het was chef-kok José Andrés, een notoir tegenstander van Trump, die de ceremoniële taak op zich nam.

Door hun overwinning (7-1) leiden de Astros nu met 3-2 in hun best-of-seven tegen de Nationals in de Major League Baseball (MLB)-finale tussen de kampioen van de American League (Houston) en die van de National League (Washington). Dinsdagavond vindt de zesde wedstrijd plaats in Houston in de staat Texas. Als de Astros dan thuis winnen, is de World Series Trophy binnen.