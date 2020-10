Trump uit voorzorg maar met koorts naar ziekenhuis, Biden test negatief KVDS TT RL

02 oktober 2020

23u47

Bron: Belga, AP, NYT 50 De Amerikaanse president Donald Trump wordt uit voorzorg overgebracht naar het militair hospitaal Walter Reed in Bethesda, Maryland. Hij zou “lichte koorts” hebben, vertelde een bron die op de hoogte is van de zaak aan de New York Times. Een helikopter is inmiddels bij het Witte Huis geland om de president over te brengen.

De president zal daar de volgende dagen verblijven in de presidentiële suite, zodat artsen meteen kunnen ingrijpen als dat nodig zou zijn, zegt Witte Huis-woordvoerster Kaileigh McEnany in een verklaring. De president is van plan de komende dagen verder te werken vanuit zijn quarantaine. “De president blijft goedgeluimd, vertoont milde symptomen en heeft de hele dag gewerkt”, aldus McEnany. Van een overdracht van de macht aan vicepresident Mike Pence is geen sprake, klinkt het bij het hoofd communicatie van het Witte Huis Alyssa Farah.

Walter Reed is een van de meest prominente militaire ziekenhuizen van de VS. De voorbije eeuw werden er meerdere presidenten behandeld.

Experimentele medicatie

In een officiële verklaring van Trumps arts werd eerder op vrijdag al gemeld dat de president een experimentele behandeling krijgt met “monoklonale” antilichamen van de firma Regeneron Pharmaceuticals. Dat zijn synthetische kopieën van menselijke antilichamen tegen het virus. De techniek wordt al gebruikt voor de behandeling van een reeks andere aandoeningen. Momenteel zijn de data voor Covid-19-antilichamen beperkt, maar volgens de gerenommeerde viroloog Anthony Fauci is de behandeling veelbelovend.

De behandeling wordt nog klinisch getest en heeft nog geen enkele wettelijke goedkeuring gekregen.

Regeneron Pharmaceuticals is een van de meest toonaangevende bedrijven op dit gebied, en maakt melding van verbeterde symptomen bij niet-gehospitaliseerde Covid-19-patiënten, zonder ernstige neveneffecten. Volgens de mededeling van zijn arts neemt de Amerikaanse president verder ook zink, vitamine D en enkele andere supplementen. De president zou vermoeid zijn, maar blijft “in goede doen”, luidt het.

Eerder op de dag bevestigde de stafchef van Trump al dat de president en first lady Melanie “milde symptomen” van het coronavirus vertoonden.

Democratisch kandidaat Joe Biden en zijn running mate Kamala Harris testten negatief.

Stafchef Mark Meadows is “optimistisch” over een “snel herstel” van Donald Trump. “Zijn moraal zit goed”, verklaarde hij nog. De president zou actief zijn en zet zijn werk in het Witte Huis verder. Artsen houden Trump en zijn echtgenote Melania constant in de gaten. Volgens Meadows is Trump ondanks zijn ziekte “vastbesloten om heel hard te werken voor het Amerikaanse volk.” De president zal waarschijnlijk minstens tien dagen geen campagne voeren voor zijn herverkiezing. De stafchef wilde niet uitweiden over de behandeling van de president en omzeilde ook vragen over Hope Hicks, een topadviseur van Trump die positief testte.



Ook Melania Trump vertoont ondertussen “milde symptomen”, zo zegt ze zelf op Twitter nadat eerder bekend werd dat zij en de president besmet zijn met het coronavirus. “Ik kijk uit naar een spoedig herstel”, tweette Melania. Ze bedankte de bevolking ook nog voor de wensen.

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery. Melania Trump(@ FLOTUS) link

Evenement

Gisteren hield de president nog een evenement om fondsen te verwerven in New Jersey. Daar zou hij volgens The New York Times “lusteloos” overgekomen zijn en “hees” geklonken hebben. Hij zou contact met zo’n honderd mensen hebben gehad.



Trump werd vandaag getest op het coronavirus nadat zijn naaste adviseur Hope Hicks het virus had opgelopen. Hicks had nog met de president in de Air Force One gevlogen en begeleidde hem deze week ook bij het eerste televisiedebat tegen de Democratische presidentskandidaat Joe Biden in Cleveland, Ohio.



Nog verschillende andere familieleden van Trump hadden contact met Hicks en reisden samen met haar. Volgens Amerikaanse media gaat het om dochter Ivanka Trump en schoonzoon Jared Kushner. Die zouden volgens nieuwszender CNN intussen een negatieve test hebben afgelegd.

Op de lijst staan verder Eric, Lara en Tiffany Trump, Donald Trump Jr. en Trumps juridisch adviseur Rudy Giuliani. Of Hicks al besmet was tijdens die gezamenlijke reizen, is niet duidelijk.

Baron

Ook Trumps jongste zoon - de 14-jarige Barron - is getest, maar hij was niet besmet volgens het Witte Huis. Alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen om te verzekeren dat Barron veilig en gezond blijft, aldus een woordvoerster van Trumps echtgenote Melania.

Ondertussen probeert het Witte Huis alle contacten die het echtpaar Trump had, in kaart te brengen. Volgens bronnen van CNN zou het personeel van het Witte Huis “nerveus” zijn en zou er “diepe ongerustheid” bestaan over mogelijk besmettingsgevaar.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands. Joe Biden(@ JoeBiden) link

Vicepresident Pence en Democraat Biden negatief

Vicepresident Mike Pence en zijn vrouw Karen hebben al een negatieve test afgelegd. Ook Democratisch presidentskandidaat Joe Biden - die Trump eerder deze week zag op het eerste verkiezingsdebat tussen de twee - en zijn vrouw Jill legden vrijdagochtend een negatieve coronatest af, net als zijn running mate Kamala Harris en haar echtgenoot.

Op Twitter zegt Biden blij te zijn over de uitkomst. Hij hoopt dat zijn bericht iedereen er weer aan herinnert een mondkapje te dragen, afstand te houden en handen te wassen.

De Democratische presidentskandidaat herneemt na de negatieve test zijn campagne. Hij trekt vrijdag zoals voorzien naar Michigan, meldt zijn campagneteam. In 2016 won Trump nog die staat. Trump en Biden kruisen de komende weken normaal nog twee keer de degens op een verkiezingsdebat. Het is momenteel nog onduidelijk of het eerstvolgende debat, gepland voor 15 oktober, nog kan doorgaan.

