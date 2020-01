Trump twittert nu ook in Perzisch: “Ik sta aan jullie kant” KVDS

12 januari 2020

09u41 6 Dat de Amerikaanse president Donald Trump graag rechtstreeks communiceert via Twitter is geen geheim, maar hij heeft nu ook twee tweets in het Perzisch de wereld in gestuurd. Hij richtte zich op die manier rechtstreeks tot de bevolking van Iran. Die kwam op straat nadat de Iraanse regering toegaf dat het leger de vorige week neergestorte Boeing uit de lucht heeft geschoten. Bij de crash kwamen alle 176 inzittenden om het leven.

Op verscheidene plaatsen in de Iraanse hoofdstad Teheran braken betogingen uit. Actievoerders eisten het ontslag van de hoogste geestelijke leider, Ali Khamenei. Op filmpjes die op het internet circuleren, is te horen hoe “dood aan de leugenaars” en “jullie kennen geen schaamte” geroepen wordt. Er worden ook foto’s van de door de VS vermoorde generaal Soleimani verscheurd.

Inspiratie

“Aan de dappere en lijdende bevolking van Iran”, tweet Trump nu in het Perzisch. “Ik sta aan jullie kant sinds het begin van mijn presidentschap en mijn regering zal aan jullie kant blijven staan. We volgen jullie protesten op de voet. Jullie moed is een inspiratie.”





“De regering in Iran moet mensenrechtengroepen toelaten om de protesten van het Iraanse volk te monitoren en de feiten te verslaan. Er mag geen nieuw bloedbad plaatsvinden van vreedzame demonstranten en ook geen shutdown van het internet. De wereld kijkt toe.” (lees hieronder verder)

به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده‌ام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Dat bloedbad verwijst vermoedelijk naar het geweld dat de Iraanse overheid gebruikte tijdens grootschalige protesten in november vorig jaar. Daarbij kwamen volgens Amnesty International meer dan 300 mensen om.

De tweets verzamelden in geen tijd een massa likes. De eerste ging intussen al vlot over de 270.000 likes en de tweede over de 190.000.