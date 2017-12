Trump twijfelt nog of hij van Jeruzalem hoofdstad van Israël maakt FT

20u56

De internationale gemeenschap erkent Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël. De Amerikaanse president Donald Trump heeft nog niet besloten of hij Jeruzalem al dan niet zal erkennen als hoofdstad van Israël. Dat zegt zijn raadgever en schoonzoon Jared Kushner. Eerder doken in de media berichten op dat die erkenning er binnenkort zou komen.

De Palestijnse autoriteiten waarschuwden de VS er vandaag voor om niet door te gaan met het plan. Dergelijke erkenning "boort elke kans op een vredesproces de grond in", aldus een raadgever van de Palestijnse Autoriteit. "De president zal een beslissing nemen", verklaarde Kushner tijdens een vergadering in Washington met een denktank over het Midden-Oosten. "Momenteel bekijkt hij veel verschillende factoren."

De erkenning zou een compensatie zijn voor een nieuw uitstel van de verhuis van de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem. Trump beloofde die verhuizing in zijn verkiezingscampagne.

De internationale gemeenschap erkent Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël, omdat ze vindt dat de definitieve status in vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen moet geregeld worden. De Palestijnen willen dat het Arabische, oostelijke deel van de stad, dat Israël in 1967 veroverde en later annexeerde, de hoofdstad van hun onafhankelijke staat wordt. Israël claimt de hele stad.

Trump kondigde de beslissing al meermaals aan, maar de laatste tijd belandde het thema op de achtergrond. De erkenning van Jeruzalem als hoofdstad zal vooral in Israël op applaus kunnen rekenen. Verwacht wordt dat het in de Palestijnse gebieden fel protest zal uitlokken.