Trump twijfelt niet aan Duitse verklaringen over vergiftiging Navalny

05 september 2020

02u01

Bron: Belga 0 UPDATE De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij geen rechtstreeks bewijs gezien heeft van Russische betrokkenheid bij de vermoedelijke vergiftiging van dissident Alexei Navalny. Maar hij zei ook dat hij geen reden heeft om te twijfelen aan de Duitse verklaringen hierover.

De Duitse regering zei dat toxicologische tests hebben uitgewezen dat Navalny, die momenteel in coma ligt in een ziekenhuis in Berlijn, vergiftigd is met een zenuwgas uit de novitsjok-groep. "Op basis van wat Duitsland zegt, lijkt dat het geval", zei Trump vrijdag op een persconferentie in het Witte Huis. "Ik zou zeer boos zijn als het zo is."

Navalny ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Merkel eiste uitleg van Moskou, maar Rusland stelde dat de conclusies ongefundeerd zouden zijn. De Russische regering heeft zich wel herhaaldelijk bereid verklaard met de Duitse autoriteiten samen te werken in het onderzoek naar Navalny.

Trump zei dat hij binnenkort informatie verwachtte over de zaak. Op die manier zouden de Verenigde Staten een standpunt kunnen innemen. Hij zei ook dat hij de vraag begreep voor actie tegen Rusland. Maar hij benadrukte ook dat hij een goede relatie heeft met president Vladimir Poetin.

