Trump twijfelt eraan of het wel zijn stem is op beruchte tape met pussy-uitspraak Joeri Vlemings

12u46

Bron: New York Times 0 Photo News "Ik heb het gezegd, het was fout, en ik verontschuldig mij ervoor". De woorden van VS-president Donald Trump, na het uitlekken van de opnames waarin hij de beruchte uitspraak deed: "Grijp ze bij de poes". Maar vandaag betwist Trump of het wel degelijk zijn stem is die we horen. Ook aan de geboorteakte van zijn voorganger twijfelt hij nog altijd. En hij blijft er bij dat Hillary Clinton twee miljoen stemmen méér haalde dan hijzelf, omdat er onwettig gestemd werd.

Een vos verliest zijn streken niet. Donald Trump ziet de wereld graag door zijn eigen bril, en dat lijkt niet meteen te veranderen. Zelfs als hij bepaalde feiten in het verleden publiekelijk erkende, méént hij dat nog niet per se in het diepste van zijn gedachten. Volgens de New York Times stelt hij in vraag of zijn stem te horen is in de zogenaamde 'Access Hollywood'-tape uit 2005, die met zijn seksistische pussy-uitspraak. Er bestaat nochtans een video van Trump waarin hij die woorden wel degelijk op zich neemt én zijn excuses ervoor aanbiedt.

Dat was vorig jaar in oktober. Maar eerder dit jaar suggereerde hij al aan een senator dat de tape niet authentiek zou zijn en recent herhaalde hij die stelling bij een adviseur. Trump wil er dus graag alsnog valse beschuldigingen in zien. Dat vernam de New York Times van drie verschillende bronnen dicht bij de president. Net zoals Trump ook de recente klachten over het vermeende seksueel grensoverschrijdende gedrag van de Republikeinse senaatskandidaat Roy Moore ongegrond acht.

Geboorteakte Obama

Achter gesloten deuren liet Trump de voorbije maanden verder nog altijd verstaan dat hij twijfelt aan de authenticiteit van de geboorteakte van zijn voorganger Barack Obama. Volgens een senator - die persoonlijke gesprekken had daarover met Trump maar niet bij naam wil genoemd worden - kan de president er maar geen vrede mee nemen dat Obama in de VS geboren is. Tot slot blijft hij ook zijn bewering herhalen dat hij de 'popular vote' vorig jaar van Hillary Clinton verloor wegens miljoenen onwettige stemmen.

In zijn eerste boek gaf Trump toe dat hij gebruik maakte van de stijlfiguur die hij "waarheidsgetrouwe overdrijving" noemde. Dat was in 1987, lang voor zijn presidentschap. Maar ook toen al had hij last met enige zin voor realiteit. Zo maakte hij zijn eigen Trump Tower in Manhattan consequent verscheidene verdiepingen hoger dan die in werkelijkheid was en is. Voor Trump lijkt zelfs de 'sky' niet de 'limit'.