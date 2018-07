Trump twijfelt aan brexit-aanpak Theresa May jv

12 juli 2018

15u54

Bron: afp/belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump betwijfelt of de manier waarop de Britse eerste minister Theresa May de brexit wil aanpakken, wel de juiste is. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn persconferentie na de NAVO-top in Brussel.

"Brexit is brexit", analyseerde Trump. "De mensen hebben ervoor gestemd ze (de relaties met de EU, red.) te verbreken, dus dat is wat ik dacht dat er zou gebeuren. Maar nu wordt voor een andere aanpak gekozen. Ik weet niet of het dat is waarvoor ze hebben gestemd." Trump verwees zo naar het brexit-referendum in 2016 - waarbij een erg nipte meerderheid van 51,9 procent vóór een scheiding met Europa stemde - en naar het vorig week bekendgemaakte voorstel van Theresa May voor de Brits-Europese handelsrelaties na het vertrek uit de EU. May kiest voor een 'zachte brexit'.

Volgens Trump "ziet het ernaar uit dat (de Britten) tenminste gedeeltelijk terug betrokken zullen geraken bij de Europese Unie".

Inhoudelijke commentaar bij het voorstel van May en haar witboek dat vanmiddag werd gepubliceerd, wil hij niet geven. "Het is niet aan mij om te zeggen wat ze in het Verenigd Koninkrijk moeten doen. (...) Ik zou willen zien dat ze eruit geraken, zodat ze snel vooruit kunnen gaan. Wat ze ook uitwerken."

Trump wil naar eigen zeggen alleen maar dat de Britten gelukkig zijn, ook al staan hem tal van protesten te wachten wanneer hij straks in het Verenigd Koninkrijk aankomt voor een vierdaags bezoek. "Ze zijn het met mij eens over immigratie. Ik denk dat immigratie ook de voornaamste reden voor de brexit was."

In het VK wordt gespannen uitgekeken naar het bezoek van Trump. De president liet de voorbije dagen al verstaan dat de Britse regering volgens hem "in chaos" verkeert na het opstappen van ministers David Davis en Boris Johnson. Zijn entourage zegt dat Trump voorstander is van een 'harde brexit' en zich de komende dagen ook publiek in die zin zou kunnen uitlaten. Mogelijk was zijn persconferentie in Brussel dus maar een voorafname.

Inmiddels is Donald Trump samen met zijn vrouw Melania in Londen aangekomen voor een vierdaags officieel bezoek aan Groot-Brittannië.

De Air Force One is geland op het Londense vliegveld Stansted. Dat gebeurde zowat een uur later dan gepland, volgens de commerciële zender Sky. Bij het verlaten van het vliegtuig hield Trump de hand vast van zijn echtgenote Melania.

Trump zal de Britse koningin Elisabeth en premier Theresa May ontmoeten. Op de agenda van de gesprekken staan onder meer handel, veiligheid, de brexit en het Midden-Oosten.

Er zijn scherpe veiligheidsmaatregelen genomen gezien de verwachting van veel protest tegen het eerste bezoek dat Trump als president aan Groot-Brittannië brengt.