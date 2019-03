Trump tweette afgelopen weekend 50 keer: bovengemiddeld volgens Trump Twitter Archief

AW

19 maart 2019

15u48

Bron: Trump Twitter Archive 0 Geen vergaderingen, geen belangrijke afspraken of andere activiteiten: Donald Trump had het bijzonder rustig afgelopen weekend. Dus deed de Amerikaanse president wat hij graag doet: twitteren. Hij deelde vijftig tweets op 48 uur, dat is bovengemiddeld volgens het Trump Twitter Archief dat de tweets van de president verzamelt.

Sinds het presidentiële aantreden deelde Donald Trump gemiddeld zestien tweets per dag met zo’n zestig miljoen volgers. Maar afgelopen weekend vlogen er op 48 uur tijd maar liefst vijftig de deur uit: meer dan één Twitterbericht per uur. Dat is overigens niet het enige wat het online archief opvolgt. Het bundelt de populairste onderwerpen van de president, zijn laatste statements over ‘fake news’, welke Twitteraars hij het meest beantwoordt en zoveel meer.



Oplossingen

Wie wereldproblemen wil oplossen maar inspiratie zoekt, kan altijd eens rondneuzen op de Twitterpagina van de Amerikaanse president. Die heeft voor vele problemen een antwoord klaar. Jobcreatie? “Ik zorg dat er jobs gecreëerd worden in de VS en zorg dat de bedrijven hier blijven. Niemand anders kan dat”, schrijft de president op Twitter. Hoe Trump die jobcreatie al dan niet verwezenlijkt, geeft hij jammer genoeg niet mee.



Wie niet begrijpt wat politici zeggen, vraagt simpelweg raad aan Trump want: “Niemand begrijpt politici zoals ik dat doe”.

Nobody understands politicians like I do - all talk and no action. They will never get our country where it needs to be, truly great again! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Om ervoor te zorgen dat de boodschap duidelijk is, schrijft de president ook vaak in de derde persoon over zichzelf: “Niemand zal onze natie zo beschermen als Donald J. Trump”. En er bestaat maar een Donald J. Trump, toch? “Niemand heeft meer respect voor vrouwen dan Donald Trump!”, schreef hij ook al eens op zijn Twitterpagina.

The media is so after me on women Wow, this is a tough business. Nobody has more respect for women than Donald Trump! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Persoonlijke superlatieven

“Mijn IQ is een van de hoogste, dat weten jullie allemaal”, is nog maar één voorbeeld van de vele superlatieven die Trump gebruikt om zichzelf te omschrijven. “Ik ben de minst racistische persoon die er is” en “ik schrijf als beste met slechts 140 tekens”, schetsen Trumps online creativiteit en maken duidelijk dat de president een (behoorlijk) positief zelfbeeld heeft.

Sorry losers and haters, but my I.Q. is one of the highest -and you all know it! Please don't feel so stupid or insecure,it's not your fault Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Donald Trump antwoordt overigens ook het vaakst op zijn eigen Twitterberichten. (@)Foxandfriends, (@)WhiteHouse en (@)Foxnews. Nog net in de top tien, op een achtste plaats, staat de dochter van de president: Ivanka Trump (@ivankatrump).

Klimaatopwarming

Waarover de Amerikaanse president graag Twitterberichten deelt? Niet over de Amerikaanse gezondheidszorg, maar wel over de klimaatopwarming. En enkele populaire standaardzinnetjes die het Twitter Archief bundelde, bewijzen dat Trump daarbij tamelijk vaak in herhaling valt. “Klimaatopwarming is een hoax”, een “dure hoax”, een “zeer dure hoax” en een “totale hoax” zijn slechts enkele voorbeelden van de lange lijst met varianten. Op de vijftiende plaats staat een Twitterbericht dat de klimaatopwarming in de schoenen van Chinezen schuift: “Gecreëerd door en voor de Chinezen”.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Barack Obama

Ook de voormalige president Barack Obama is meer dan eens kop van Jut. “Obama weet niet wat hij doet, incompetent”, schrijft Trump het liefst. Zinnetjes met de woorden “verschrikkelijke president” en “verschrikkelijke leider” bengelen ergens middenin de veelgebruikte omschrijvingen voor Obama.

De naam Barack Obama komt trouwens in meerdere lijstjes terug. Denk maar aan het “slechtste”-lijstje: “Obama is de slechtste president in de geschiedenis van de VS”.

Populairste onderwerpen

Hoe dan ook zijn er enkele onderwerpen die Trumps voorkeur genieten, al dan niet gecombineerd met de standaardzinnetjes of -woorden die hij vaak gebruikt. Het mag geen verrassing zijn: Rusland en de bemoeienis tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen is het populairste onderwerp met 527 Twitterberichten. Dat wordt op de voet gevolgd door ‘Fake Media’. Over de media die corrupt, samenzweerderig en foutief zouden zijn, verspreidde Donald Trump reeds 414 berichtjes. Daarna volgt het Amerikaanse televisienetwerk (@)Fox News. Dit weekend alleen schreef hij drie (negatieve) Twitterberichten over en gericht aan het televisienetwerk.

Favoriete woorden

“Loser”: net zoals de gemiddelde Amerikaanse tiener omschrijft Trump alles wat hem niet bevalt met de Engelse vertaling voor ‘sukkel’. Maar liefst 234 keer kwam het woordje voor in zijn Twitterberichten. Daarop volgen “dumb” of “dummy” (222), vreselijk (204), stom (183) en zwak (156). Het lijkt wel alsof Trump niet zo graag over positieve nieuwtjes communiceert.