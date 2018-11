Trump trekt naar Hooggerechtshof om programma voor "Dreamers" te beëindigen dat “mensen aanmoedigt om land onwettig binnen te komen” AW

06 november 2018

18u13

Bron: Belga 1 De Republikeinse regering-Trump heeft zich tot het Hooggerechtshof gewend om een einde te maken aan het DACA-programma dat illegale migranten beschermt die als kind in de VS arriveerde.

Voormalig Democratische president Barack Obama voerde in 2012 enkele maatregelen in die kinderen van illegale migranten beschermt. Ongeveer 1,8 miljoen mensen, "Dreamers" bijgenaamd beantwoorden aan de criteria van het "Deferred Action for Childhood Arrival" (DACA-)programma. Dankzij DACA kunnen ze in de VS leven en studeren.



Het ministerie van Justitie liet gisterenavond weten dat het bij de hoogste rechtsinstantie van het land zal ijveren voor de intrekking van DACA. Opmerkelijk, één dag voor de tussentijdse verkiezingen in Amerika. Zo maakt Trump nogmaals duidelijk dat het thema immigratie van grote voorrang geniet. Volgens Trump nog doet DACA niets anders dan mensen aanmoedigen het land onwettig binnen te komen.

Conservatief Hooggerechtshof

Bij opheffing van DACA dreigt er uitzetting van honderdduizenden mensen die in de VS zijn opgegroeid. Veel van deze "Dreamers" hebben nu zelf een gezin en zijn goed in de Amerikaanse samenleving geïntegreerd. Er zijn 700.000 mensen in het programma ingeschreven, terwijl er nog eens 1,1 miljoen kunnen intreden maar niet geregistreerd zijn.



Sinds de betwiste benoeming van Brett Kavanaugh tot rechter bij het Hooggerechtshof, helt de hoogste rechtsinstantie van de VS naar het conservatieve kamp over.