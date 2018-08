Trump trekt machtiging in: oud-baas CIA heeft geen toegang meer tot gevoelige info mvdb

15 augustus 2018

21u19

Bron: Belga 0 De vroegere CIA-baas John Brennan heeft vanaf nu geen toegang meer tot vertrouwelijke informatie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft diens geheime defensiemachtiging ingetrokken. Dat maakte Witte Huis-woordvoerster Sarah Huckabee Sanders vandaag bekend.

Brennan leidde de geheime dienst van maart 2013 tot het aantreden van Trump op 20 januari 2017. Hij staat bekend als een criticus van de huidige president. Brennan sprak over "landverraad" na de persconferentie tussen Trump en Russisch president Vladimir Poetin bij de topontmoeting in Helsinki.



De machtiging geeft hogere ambtenaren toegang tot gevoelige en vertrouwelijke informatie, zelfs nadat zij niet langer in functie zijn. Trump wil ook de machtiging van de aan de kant gezette FBI-baas James Comey intrekken.