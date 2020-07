Exclusief voor abonnees

Trump trekt coronacijfers naar zich toe en voedt zo het wantrouwen

Michael Persson

15 juli 2020

15u00

Bron: de Volkskrant

2

De gegevens die Amerikaanse ziekenhuizen verzamelen over coronapatiënten gaan voortaan rechtstreeks naar de regering-Trump, en niet naar de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse RIVM.