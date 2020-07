Trump treedt op tegen dure medicijnen JTO

25 juli 2020

17u28

Bron: Belga 0 Amerikaans president Donald Trump heeft gisteren vier decreten ondertekend die de prijzen van geneesmiddelen op voorschrift zouden moeten doen dalen. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat die meteen tot veel verandering zullen leiden: presidentiële decreten hebben niet automatisch juridische waarde en kunnen aangevochten worden in een rechtbank.

Met de decreten wil Trump in de aanloop naar de verkiezingen zijn campagnebelofte van 2016 waarmaken om de prijzen van dure geneesmiddelen te doen zakken. Ze bepalen onder meer dat patiënten met lage inkomens bepaalde medicijnen met korting moeten krijgen, dat de kortingen die farmabedrijven geven aan tussenpersonen ook effectief doorgerekend moeten worden aan patiënten en dat goedkopere geneesmiddelen uit het buitenland geïmporteerd mogen worden.

De federatie van farmabedrijven in de Verenigde Staten - Pharmaceutical Research and Manufacturers of America - reageert ontevreden. De demarche van Trump is “een roekeloze afleiding die ons vermogen om te reageren op de huidige pandemie belemmert”. Dinsdag staat een overleg gepland tussen de president en enkele farmabazen.

Uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bleek in 2019 nog dat de VS zowat het dubbele per persoon uitgeven aan geneesmiddelen dan andere landen van het samenwerkingsverband.