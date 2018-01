Zwaargewonde na brand op dak Trump Tower Karen Van Eyken

14u00

Bron: Today, CNBC 398 Twitter Op het dak van de Trump Tower op 5th Avenue in New York is vandaag brand uitgebroken. Volgens Amerikaanse media ging het om een kleine brand, veroorzaakt door een elektrische installatie. Nieuwszender CBS meldt, op basis van de brandweer, dat het vuur iets voor 7.00 uur 's ochtends (lokale tijd) is uitgebroken. De brandweer is ter plaatse en de omvang van de brand lijkt mee te vallen. Bij de brand is één zwaargewonde gevallen.

Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Aangenomen wordt dat het vuur ontstaan is in een schakelkast in het gebouw.

De Trump Tower, op Fifth Avenue in Manhattan, is eigendom van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook de privéwoning van Trump en zijn familie is in het torengebouw gevestigd. Maar op het moment van de brand bevond hij zich niet in het gebouw. Sinds zijn eedaflegging, bijna een jaar geleden, woont hij in het Witte Huis in Washington.

Op beelden is te zien hoe rook opstijgt in hartje Manhattan. Brandweerlieden bestrijden het vuur onder meer vanop het dak. Het gebouw werd niet geëvacueerd. Volgens NBC News is het vuur inmiddels onder controle.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP TODAY(@ TODAYshow) link

Fire breaks out at #TrumpTower in Manhattan: Reports https://t.co/k9t9UB8jh9 pic.twitter.com/hIt959ajS8 NDTV(@ ndtv) link