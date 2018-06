Trump toont dit droomfilmpje aan Kim Jong-un: "Waarom zouden daar niet de beste hotels ter wereld kunnen staan?" Sven Van Malderen

Bron: CNN 55 "Zeven miljard mensen lopen rond op deze planeet. Weinigen onder hen zullen een blijvende impact nalaten. Wie actie onderneemt om zijn thuisland een nieuwe schwung te geven en de loop van de geschiedenis te veranderen, zal pas echt uniek zijn." Zo begint het promofilmpje dat Donald Trump toonde aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De kernboodschap: het land zou kunnen uitgroeien tot een economisch walhalla, op voorwaarde dat de nucleaire ontmanteling nu eindelijk een feit wordt.

De video van ruim vier minuten toont hoe Noord-Korea er zou kunnen uitzien, met onder meer de komst van torenhoge hotels en een snuifje spitsvondige innovatie. Snelle speedboten zorgen voor waterpret, de lokale bevolking reageert uitgelaten op al die vernieuwing.

"Ze hebben bijvoorbeeld fantastische stranden", legde Trump tijdens zijn persconferentie uit. "Dat zie je telkens wanneer ze met hun kanonnen in de oceaan schieten. Kijk toch naar dat zicht, zei ik. Zou daar geen prachtig flatgebouw kunnen staan? In plaats van oorlog te voeren zouden ze de beste hotels ter wereld kunnen hebben. Bekijk dat plaatje eens vanuit vastgoedstandpunt." Het strand dat in het filmpje voorbijflitste, zag er alvast even sprookjesachtig uit als Palm Beach.

"Welk pad zal gekozen worden?"

"Twee mannen. Twee leiders. Eén eindbestemming", klinkt het voorts in het filmpje. "We hebben een speciaal moment bereikt, deze kans zal zich misschien nooit meer voordoen. Welk scenario zal de man kiezen? Toont hij visie en leiderschap? Of net niet? Zal de leider voor vooruitgang kiezen? Zal hij zijn land deel laten uitmaken van een nieuwe wereld en zo de held van zijn volk worden? Zal hij de vredeshand schudden en welvaart creëren zoals hij die nooit eerder gekend heeft? Een fijn leven of het isolement? Welk pad zal gekozen worden?"

"Je hebt enerzijds Zuid-Korea en anderzijds China", vertelde Trump nog op zijn persconferentie. "Zij liggen daar net tussen. Slechter kan niet, zou je denken. Maar nee, in feite is dat net geweldig. Misschien zal hij het iets bescheidener willen aanpakken, maar hij kon zeker wel appreciëren wat hij zag."

"Uit duisternis kan licht ontstaan"

De beelden leken wel een Hollywood-productie. In werkelijkheid was het een zekere Mark Castaldo die met zijn productiebedrijf Destiny Pictures het geheel in elkaar bokste. Veel adelbrieven kan de man nog niet voorleggen: hij werkte tien jaar lang in casino's vooraleer hij de stap naar professioneel regisseur zette. Waarom het Witte Huis voor hem koos, is niet meteen duidelijk.

Tot slot nog wat peptalk nodig? Dan weet de voice-over in het filmpje wel raad. "De geschiedenis staat niet stil. De uitverkorenen kunnen een verschil maken, maar zullen ze dat ook doen? Het verleden hoeft niet de toekomst te worden. Uit duisternis kan licht ontstaan dat helder zal schijnen. Een nieuwe wereld van vriendschap en respect kan vandaag beginnen."

