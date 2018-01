Trump toch op weg naar

verketterd 'feestje' in Davos Bob van Huët

21 januari 2018

09u44

Bron: AD 6 Wordt het een Amerikaanse olifant in de porseleinkast of laat hij zich als een kind in de watten leggen? Er is veel opwinding in het Zwitserse Davos aan de vooravond van de komst van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wordt vrijdag verwacht voor een bliksembezoek en een toespraak op de 48e editie van het Wereld Economisch Forum (WEF) dat dinsdag van start gaat.

Het genoeglijke Davos is de plek waar wereldleiders en captains of industry graag onder elkaar en in luxe praten over economie, innovatie en "democratisch kapitalisme". In het verleden deelden ze hun zorgen over de kloof tussen arm en rijk, sociale onrust of financiële ontwikkelingen. Dat zijn nog steeds gespreksonderwerpen alleen staan ze nu een stuk lager op de agenda.

De top vijf zorgen uit het voorbereidende WEF-rapport voor het congres van dit jaar zijn (in volgorde): extreem weer, natuurrampen, cyberaanvallen, datafraude of datadiefstal en het onvermogen wat te doen aan klimaatopwarming. Daarnaast is er de groeiende angst voor een mogelijk nucleair conflict.



Ook is er aandacht voor de positie van de seksueel geïntimideerde vrouw met de Noorse premier Erna Solberg en Christine Lagarde (baas van het Internationale Monetaire Fonds) als sprekers. De Australische actrice Cate Blanchett, een van actrices achter het steunfonds van #metoo, is ook van de partij.

Pikant

Deze agenda maakt de komst van Donald Trump des te pikanter. De aanjager van ‘America First’ wil namelijk niets weten van globalisering, heeft een broertje dood aan klimaatverdragen, heeft in eigen land te stellen met beschuldigingen van aanranding en mag graag verbaal opboksen tegen de nucleaire dreigementen van de Noord-Koreaanse leider Kin Jong-un. Ook zijn er veel Afrikaanse staatshoofden in Davos en die voelen zich nogal beledigd na Trumps uitspraken over 'shitholes'(achterlijke landen) waarvan hij de emigranten niet wil. Kortom, Donald is precies de man die je niét zou verwachten als het gaat om de onderwerpen waar ze zich in Davos druk om maken.



Maar Trump komt dus wel. Volgens ingewijden wil hij zich laten vieren als de grote gangmaker van de Amerikaanse economie die inderdaad op volle toeren draait. Na Bill Clinton is Trump zelfs de eerste president in functie die naar Zwitserland afreist. Typisch ook weer in tegenspraak met eerdere opvattingen want tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen zette Trump zich juist af tegen bankiers en het eliteclubje in Zwitserland waar de door hem gehate Hillary Clinton zo dikke vrienden mee zou zijn. Trumps belangrijkste adviseur – de inmiddels in ongenade gevallen Steve Bannon – hekelde "het feestje in Davos" als geen ander. "Mensen zijn het beu de wet gedicteerd te worden door de Davos party", vond Bannon ervan.

Eieren

De vraag is hoe de ontvangst van Amerika’s meest besproken president zal uitvallen: kiezen de andere wereldleiders eieren voor hun geld en complimenteren ze 'The Donald' met de mooie prestaties van de Amerikaanse economie (die volgens een peiling van Fox News voor 49 procent van de ondervraagden worden toegeschreven aan Barack Obama, red.) of roepen ze hem ter verantwoording vanwege zijn vijandigheid tegen het klimaatakkoord of tegen diverse vrijhandelsakkoorden. Eén van Trumps grote rivalen op dit terrein is de nieuwe Franse president Macron maar die ligt inmiddels goed bij Trump nadat die hem op grootse wijze liet ontvangen in Parijs. Precies zoals eerder de Chinezen en de Saoedi’s het ego wisten te strelen van de president.



Er worden 340 toppolitici en 1900 CEO’s en captains of industrie verwacht. Onder hen ook George Soros en Lloyd Blankfein, de baas van Goldman Sachs. Andere sprekers in Davos zijn de premiers van Canada, Groot-Brittannië en India en de presidenten van Brazilië en Argentinië.

Vakbonden

Om te vermijden dat Davos een gesloten club lijkt die de dienst uitmaakt over de hoofden van de wereldbevolking zijn de laatste jaren ook organisaties als Greenpeace en Human Right Watch uitgenodigd. Ook veel vakbonden komen. In totaal 900 NGO’s zijn van de partij. Glittersterren zijn er ook altijd. In dit geval Elton John, die over zijn Aids Stichting gaat praten, en dus de actrice Cate Blanchett.

Overigens vaart de bevolking van Davos wel bij het circus. Volgens De Tijd zou het bergdorp (11.000 inwoners) twee jaar geleden een slordige 42 miljoen euro verdiend hebben aan overnachtingen, restaurants en dienstverlening. Veel inwoners werken een weekje als chauffeur, in de vestiaires of bij cateringbedrijven, aldus de krant. Appartementen worden verhuurd tot wel 340 euro per nacht.

In diverse Zwitserse steden zijn protestdemonstraties aangekondigd tegen Donald Trump. Voor de beveiliging van de mondiale elite is een kleine veertig miljoen euro uitgetrokken, inclusief de mobilisatie van 5.000 Zwitserse soldaten.