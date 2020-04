Trump tikt Georgia op de vingers: “Nu coronamaatregelen versoepelen is te vroeg” mvdb Bron: ANP - Reuters

23 april 2020

08u19 4 De Amerikaanse president Donald Trump is het er niet mee eens dat de staat Georgia bepaalde coronamaatregelen versoepelt om de economie weer op gang te brengen. “Ik denk dat het te vroeg is”, stelde Trump woensdag (lokale tijd) op een persconferentie. “Ze kunnen nog ietsje langer wachten, een klein beetje nog. Want veiligheid moet vooropstaan.” De kritiek van ‘The Donald’ is opmerkelijk, omdat hij nooit voor de lockdowns was te vinden en op Twitter betogers prees die net demonstreerden tegen de quarantainemaatregelen.

Zo riep hij al op om enkele staten waar een Democratische gouverneur regeert te “bevrijden”. Iets wat in Georgia niet het geval is. Daar is sinds begin vorig jaar Brian Kemp aan de macht, de derde Republikeinse gouverneur op rij. Trumps partijgenoot laat bepaalde zaken in de zuidelijke staat zoals schoonheidssalons, bioscopen en fitnesscentra op korte termijn weer open gaan, mogelijk al deze vrijdag. Dat besluit is “gedreven door data en begeleid door gezondheidsfunctionarissen”, reageerde Kemp op de kritiek van Trump.

Georgia telt 10,6 miljoen inwoners. Het aantal bevestigde besmettingen ligt op 21.100. Tot nu toe overleden 846 personen aan de gevolgen van Covid-19. 'The Peach State’ ligt daarmee in de middenmoot.



Meerdere Republikeinse gouverneurs van zuidelijke staten in de VS willen binnen afzienbare tijd hun economie weer opstarten. Ook gouverneur Henry McMaster van de aangrenzende staat South Carolina maakte onlangs bekend de maatregelen binnenkort te gaan versoepelen.

In Wisconsin, Pennsylvania, Michigan en andere staten hebben demonstranten geëist dat bedrijven weer open mogen. Republikeinse politici in de staat Wisconsin daagden Democratische gouverneur Tony Evers dinsdag voor de rechter, om te forceren dat de economie in de staat heropend wordt.

Vorige week maakte Trump richtlijnen bekend voor het heropenen van de economie in de VS. Hij wil dat de staten in drie fases de maatregelen opheffen, te beginnen met de staten waarin het coronavirus nauwelijks heeft toegeslagen.

