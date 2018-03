Trump tijdens bezoek van Netanyahu: "Vrede tussen Israël en Palestijnen blijft mogelijk" TTR

05 maart 2018

20u53

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump blijft vrede in het Midden-Oosten tussen Israël en de Palestijnen voor mogelijk houden. "Wat is er op humanitair vlak beter dan vrede tussen Israël en de Palestijnen", zei Trump vandaag bij een bezoek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in het Witte Huis.

"Tot dusver is er niemand in geslaagd om het aanslepende conflict rond de kwestie Jeruzalem op te lossen", zei Trump. "Wij hebben het van tafel geveegd", voegde hij eraan toe. Trump had in een wereldwijd omstreden stap Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkend.

Daarvoor kreeg hij veel applaus uit Israël, maar overweldigende kritiek uit bijna alle andere landen. Naast Israël claimen ook de Palestijnen Jeruzalem als hoofdstad van een onafhankelijke staat. De Palestijnen hebben intussen publiekelijk aangekondigd de Verenigde Staten niet meer te erkennen als bemiddelaar in het Midden-Oostenconflict.

Ambassade

De VS willen in mei naast hun al bestaande consulaat-generaal ook een -voorlopig een kleinschalige- ambassade in Jeruzalem openen. Trump overweegt nog of hij aan de ceremonie zal deelnemen. "Als ik kan, ga ik", antwoordde hij vandaag op overeenkomstige vragen van de pers.

Netanyahu prees Trump in alle toonaarden voor diens beslissing om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv te verhuizen naar Jeruzalem. "Dat staat voor altijd in het geheugen van het Israëlische volk gegrift", zei Netanyahu die zich vervolgens tot Trump richtte. "Anderen hebben erover gesproken, maar jij hebt het gedaan", klonk het. Vandaag kondigde Guatemala als enige ander land ter wereld aan een ambassade in Jeruzalem te openen.

Netanyahu had bij de ontmoeting in Washington vooral de strijd tegen een bedreiging uit Iran als belangrijkste onderwerp over het Midden-Oosten aangesneden. "Iran moet gestopt worden", zei hij. Niet veel eerder had het Internationaal Atoomagentschap in Wenen ervoor gewaarschuwd een einde te maken aan de nucleaire deal tussen de VN-vetomachten en Duitsland enerzijds en Iran anderzijds. Netanyahu en Trump hebben zich daar herhaaldelijk voorstander van getoond.

Aan de ontmoeting in het Witte Huis nam ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson deel.