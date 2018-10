Trump: "Tenzij er een mirakel is gebeurd, ga ik ervan uit dat Khashoggi dood is” Amerikaanse president wil Saoedi-Arabië nog niet definitief beschuldigen TT KV

18 oktober 2018

22u36

Bron: Belga, The New York Times, Reuters 3 "Het lijkt er zeker op" dat de Saoedische journalist Jamal Khashoggi dood is. "Dat is heel jammer." Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd, voor hij op het vliegtuig stapte naar een campagnebijeenkomst in Montana.

Als het onderzoek aantoont dat Saoedi-Arabië hierbij betrokken is, zal er "een heel sterke verklaring" komen van de Verenigde Staten, klonk het nog. "Het zal heel ernstig moeten zijn", zei Trump, die wel zei het onderzoek te willen afwachten.

In een interview met The New York Times zei Trump onder andere nog dat “tenzij er een mirakel is gebeurd, ik ervan uitga dat Khashoggi dood is”, al wilde de president nog geen definitieve conclusies trekken.

Onderzoek afwachten

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft Trump vandaag geadviseerd om Saoedi-Arabië nog een paar dagen de tijd te geven om het onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi af te ronden. Pas op dat ogenblik zullen de VS pas beslissen “hoe en of ze zullen reageren”, zei Pompeo. De Amerikaanse president gaf vandaag aan dat hij de resultaten afwacht zodat “we dit snel tot op de bodem kunnen uitspitten”.

Uit Pompeo’s verklaring blijkt dat er ook binnen de Amerikaanse overheid geen eensgezindheid is over de vraag of er effectief stappen moeten ondernomen worden tegen de Saoedi’s, indien er bewijzen zouden zijn voor hun betrokkenheid. “Ik denk dat het ook belangrijk is dat we ons herinneren dat we al lang, sinds 1932, een strategische relatie hebben met het koninkrijk van Saoedi-Arabië”, zei Pompeo na zijn ontmoeting met Trump. Volgens de minister is het land een belangrijke partner in de strijd tegen het terrorisme.

Kritische journalist

De Saoedische journalist is vermist sinds 2 oktober. De journalist, die de afgelopen jaren regelmatig kritiek uitte op het beleid van kroonprins Mohammed bin Salman, werd het laatste gezien toen hij het Saoedische consulaat in Istanboel binnenstapte om er documenten af te halen om te kunnen trouwen.

Volgens de Turken werd hij binnen in dat consulaat gemarteld en vervolgens vermoord en in stukken gesneden, maar de Saoedi's blijven dat ontkennen, al begonnen ze eerder deze week wel de bocht in te zetten om hun betrokkenheid bij de moord op Khashoggi toe te geven.

Nieuwe aanwijzing

De Turkse autoriteiten hebben vandaag ook een nieuwe aanwijzing gepresenteerd dat het kopstuk achter de vermoedelijke moord op Khashoggi moet worden gezocht in kringen rond de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. De regeringskrant Sabah wijdde een hele pagina aan de “leider van het executiecommando”, die Bin Salman vaak vergezelde op diens reizen. The New York Times had de man ook al geïdentificeerd als begeleider van de machtige kroonprins.

Volgens Sabah is de hoofdverdachte een geheim agent, die op de dag dat Khashoggi verdween om 3.38 uur in Istanboel landde en om 9.55 uur in het consulaat was. Beelden van bewakingscamera’s zouden dat bewijzen.

Op zoek naar stoffelijke resten

De Turkse politie kamt vanavond het Belgradbos aan de buitenrand van Istanboel uit op zoek naar stoffelijke resten van Khashoggi, zo delen twee bronnen binnen de Turkse autoriteiten mee aan Reuters. Daarnaast wordt er ook in de stad Yalova, op 90 kilometer van Istanboel, naar de resten gezocht. Daar zou mogelijk “een boerderij of villa” gebruikt zijn om het lichaam te dumpen.

De autoriteiten besloten om hun zoektocht uit te breiden nadat ze de routes en stops onderzochten van wagens die op 2 oktober het Saoedische consulaat en de residentie van de consul verlieten.

De speurders hebben ook “meerdere stalen” gevonden tijdens het doorzoeken van het Saoedische consulaat en de woning van de Saoedische consul en proberen die nu te analyseren op zoek naar DNA-sporen van de journalist, delen de bronnen verder mee.

